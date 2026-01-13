Autoritetet në Gaza: Numri i të vdekurve nga i ftohti ekstrem rritet në 24, përfshirë 21 fëmijë
Vdekjet e shkaktuara nga i ftohti ekstrem në Rripin e Gazës janë rritur në 24, përfshirë 21 fëmijë, që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në tetor 2023, thanë sot autoritetet lokale, transmeto
Në një deklaratë, zyra qeveritare e medias tha se shtatë fëmijë kanë vdekur që nga fillimi i sezonit aktual të dimrit për shkak të kushteve të rënda të të ftohtit, duke e çuar numrin e përgjithshëm të vdekjeve të lidhura me të ftohtin në 24 deri më 13 janar 2026.
“Të gjitha viktimat ishin palestinezë të zhvendosur që jetonin në kampe të zhvendosjes së detyruar”, thuhet në deklaratë.
Zyra e medias raportoi gjithashtu se rreth 7.000 tenda janë marrë nga era dhe shirat si pasojë e sistemit të vazhdueshëm të presionit të ulët që po godet enklavën.
Ajo paralajmëroi për “pasoja humanitare katastrofike” teksa temperaturat ngrirëse po kthehen në Gaza, në mes të ofensivës së vazhdueshme izraelite dhe bllokadës paralizuese, të cilat kanë shkaktuar shkatërrime të mëdha të shtëpive dhe infrastrukturës dhe kanë detyruar më shumë se 1,5 milion palestinezë të jetojnë në kampe zhvendosjeje pa kushtet më bazike të jetesës.
Sipas zyrës, situata paraqet një kërcënim serioz për jetën e grupeve më të cenueshme, veçanërisht fëmijëve, duke përmendur mungesën pothuajse të plotë të mjeteve të ngrohjes, mungesën e strehimit të sigurt dhe mungesat e rënda të batanijeve dhe veshjeve dimërore, të përkeqësuara nga kufizimet e vazhdueshme për hyrjen e ndihmave humanitare.
Zyra e mbajti Izraelin plotësisht përgjegjës për vdekjet, të cilat deklarata i përshkroi si pjesë e një politike më të gjerë të “vrasjes së ngadaltë, urisë dhe zhvendosjes së detyruar”.
Ajo i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, Kombeve të Bashkuara dhe organizatave humanitare dhe të të drejtave të njeriut të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të krijuar strehime të sigurta, për të lejuar hyrjen pa kufizime të furnizimeve për ngrohje dhe ndihmë, si dhe për të parandaluar humbje të tjera jete.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71.000 persona, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë në një ofensivë brutale që nga tetori 2023, e cila e ka lënë Rripin e Gazës në rrënoja.
Pavarësisht një armëpushimi që nisi më 10 tetor të vitit të kaluar, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet, duke vrarë 447 palestinezë dhe duke plagosur 1.246 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.