Autoritetet izraelite ndalojnë ministrin palestinez për Çështjet e Kudsit pranë Al-Aksas
Autoritetet izraelite kanë ndaluar ministrin palestinez për Çështjet e Kudsit, Ashraf al-Aawar, ndërsa ai po merrte pjesë në një tubim familjar pranë Xhamisë Al-Aksa në Kuds, transmeton Anadolu.
Guvernatorati i Kudsit tha se al-Aawar po merrte pjesë në një tubim mortor të familjes së tij në lagjen Silëan kur u arrestua, por nuk u dhanë detaje të tjera.
Arrestimi i raportuar vjen një javë pasi al-Aawar u ndalua përkohësisht nga autoritetet izraelite në shtëpinë e tij në Silwan.
Pasi u mbajt për disa orë, ai u lirua pa iu dhënë ndonjë arsye për ndalimin.
Vitin e kaluar, autoritetet izraelite i ndaluan al-Aawarit hyrjen në Bregun Perëndimor të pushtuar për gjashtë muaj, periudhë që më pas u zgjat.