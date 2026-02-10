Autoritetet e Gazës: Vetëm 397 persona kaluan pikën kuftiare Rafah në një javë pas rihapjes së pjesshme
Autoritetet lokale në Gaza thanë të martën se vetëm 397 udhëtarë kanë kaluar pikën kufitare Rafah me Egjiptin brenda një jave që kur Izraeli rihapi pjesërisht terminalin nën kufizime të rrepta, transmeton Anadolu.
“Vetëm 397 palestinezë kaluan terminalin në të dy drejtimet nga 2 deri më 9 shkurt, nga 1.600 udhëtarë që pritej, duke përkuar me afërsisht 25 për qind të pajtueshmërisë izraelite me marrëveshjet e rëna dakord”, tha zyra e medias e qeverisë së Gazës në një deklaratë.
Izraeli rihapi anën palestineze të pikës kufitare Rafah më 2 shkurt në një mënyrë shumë të kufizuar pasi e kishte pushtuar atë që nga maji 2024.
Nga ata që kaluan gjatë javës, 225 udhëtarë u larguan nga Gaza, 172 mbërritën dhe 26 u kthyen mbrapsht, tha zyra e medias.
Zyra nuk specifikoi bazën që përdori për të llogaritur numrin e përgjithshëm të pritur të udhëtarëve që duhej të kalonin.
Media egjiptiane dhe izraelite kanë raportuar më parë se plani parashikon largimin ditor të 50 palestinezëve nga Gaza në Egjipt dhe hyrjen e një numri të ngjashëm në enklavë, kryesisht pacientë dhe shoqëruesit e tyre, por kjo nuk është zbatuar deri më tani.
Vlerësimet palestineze në Gaza tregojnë se rreth 22.000 të plagosur dhe të sëmurë duhet të largohen nga territori për trajtim mjekësor mes asaj që zyrtarët e përshkruajnë si një kolaps katastrofik të sistemit shëndetësor të shkaktuar nga lufta e Izraelit në Gaza.
Shifrat tregojnë se rreth 80.000 palestinezë janë regjistruar për t’u kthyer në Gaza, gjë që zyrtarët thonë se pasqyron një refuzim të vazhdueshëm të zhvendosjes dhe këmbëngulje për kthim pavarësisht shkatërrimit të përhapur.
Para luftës, qindra palestinezë kalonin çdo ditë përmes Rafah për në Egjipt, me qindra që ktheheshin në Gaza sipas procedurave normale të administruara nga Ministria e Brendshme e Gazës dhe autoritetet egjiptiane pa përfshirjen e Izraelit.
Izraeli duhej të rihapte kalimin gjatë fazës së parë të një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, por nuk arriti ta bënte këtë.
Lufta e Izraelit në Gaza, e cila filloi më 8 tetor 2023 dhe zgjati dy vjet, ka vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 171.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.