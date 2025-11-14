Autoritetet e Gazës varrosin trupat të paidentifikuar të dorëzuar nga Izraeli
Autoritetet në Rripin e Gazës kanë varrosur trupat e 30 palestinezëve të cilët u dorëzuan nga Izraeli, por nuk mund të identifikoheshin, raporton Anadolu.
Varrimi në një varrezë në Deir al-Balah u krye nga ekipet e mbrojtjes civile dhe Gjysmëhënës së Kuqe, pasi numri i mbetjeve të palestinezëve të vrarë në bombardimet izraelite ose që vdiqën në burgjet izraelite vazhdon të rritet.
Procesi i identifikimit të të ndjerëve është bërë gjithnjë e më i vështirë, duke i detyruar autoritetet të përdorin varre masive. Një “Varrezë për të Panjohurin” është krijuar për këtë qëllim, ku 38 trupa të paidentifikuar të marrë nga paraburgimi izraelit u varrosën së fundmi.
Dorëzimi i 30 trupave ishte pjesë e një marrëveshjeje për shkëmbim trupash sipas marrëveshjes së armëpushimit në vazhdim Izrael-Hamas. Në një transferim tjetër të hënën, Izraeli ktheu mbetjet e 15 palestinezëve të tjerë.
Ky shënon shkëmbimin e 12-të të tillë sipas marrëveshjes aktuale, duke e çuar numrin e përgjithshëm të trupave të kthyer në Gaza në 315 deri më tani.
Megjithatë, procesi i identifikimit është penguar rëndë nga dekompozimi i avancuar i mbetjeve mortore dhe mungesa e pajisjeve të mjaftueshme mjeko-ligjore në enklavën e rrethuar. Deri më sot, vetëm 92 nga trupat e kthyer janë identifikuar.
Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa raportoi se shumica e mbetjeve të rikuperuara treguan prova torture.