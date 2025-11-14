Autoritetet e Gazës varrosin trupat të paidentifikuar të dorëzuar nga Izraeli

Autoritetet e Gazës varrosin trupat të paidentifikuar të dorëzuar nga Izraeli

Autoritetet në Rripin e Gazës kanë varrosur trupat e 30 palestinezëve të cilët u dorëzuan nga Izraeli, por nuk mund të identifikoheshin, raporton Anadolu.

Varrimi në një varrezë në Deir al-Balah u krye nga ekipet e mbrojtjes civile dhe Gjysmëhënës së Kuqe, pasi numri i mbetjeve të palestinezëve të vrarë në bombardimet izraelite ose që vdiqën në burgjet izraelite vazhdon të rritet.

Procesi i identifikimit të të ndjerëve është bërë gjithnjë e më i vështirë, duke i detyruar autoritetet të përdorin varre masive. Një “Varrezë për të Panjohurin” është krijuar për këtë qëllim, ku 38 trupa të paidentifikuar të marrë nga paraburgimi izraelit u varrosën së fundmi.

Dorëzimi i 30 trupave ishte pjesë e një marrëveshjeje për shkëmbim trupash sipas marrëveshjes së armëpushimit në vazhdim Izrael-Hamas. Në një transferim tjetër të hënën, Izraeli ktheu mbetjet e 15 palestinezëve të tjerë.

Ky shënon shkëmbimin e 12-të të tillë sipas marrëveshjes aktuale, duke e çuar numrin e përgjithshëm të trupave të kthyer në Gaza në 315 deri më tani.

Megjithatë, procesi i identifikimit është penguar rëndë nga dekompozimi i avancuar i mbetjeve mortore dhe mungesa e pajisjeve të mjaftueshme mjeko-ligjore në enklavën e rrethuar. Deri më sot, vetëm 92 nga trupat e kthyer janë identifikuar.

Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa raportoi se shumica e mbetjeve të rikuperuara treguan prova torture.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryeministri suedez: Disa persona u vranë dhe u plagosën në një incident në një stacion autobusi në Stokholm

Kryeministri suedez: Disa persona u vranë dhe u plagosën në një incident në një stacion autobusi në Stokholm

OKB: Izraeli refuzon 23 kërkesa për ndihmë në Gaza duke lënë miliona mjete strehimi të bllokuara

OKB: Izraeli refuzon 23 kërkesa për ndihmë në Gaza duke lënë miliona mjete strehimi të bllokuara

Gjermania do të blejë armë në vlerë 150 milionë euro për Ukrainën

Gjermania do të blejë armë në vlerë 150 milionë euro për Ukrainën

Rusia: Ende të hapur për një takim Putin-Trump në Budapest

Rusia: Ende të hapur për një takim Putin-Trump në Budapest

Gjorgjievski: Është miratuar ribalanci i Buxhetit të Qytetit të Shkupit, janë siguruar fondet për bulevarde, parqe, investime të rritura kapitale

Gjorgjievski: Është miratuar ribalanci i Buxhetit të Qytetit të Shkupit, janë siguruar fondet për bulevarde, parqe, investime të rritura kapitale

Më 9 dhjetor mbahet seanca plenare për shqyrtimin e Buxhetit 2026

Më 9 dhjetor mbahet seanca plenare për shqyrtimin e Buxhetit 2026