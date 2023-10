Autobusi i Lyonit sulmohet me gurë përpara ndeshjes me Marseille, Grosso merr tretman mjekësor

Trajneri i Lyonit, Fabio Grosso është lënduar rëndë pasi trajneri i ekipit u sulmua me gurë teksa po udhëtonte për në Marseille.

Ai ka marrë ndihmë mjekësore urgjente, siç mund të shihet edhe pas disa pamjeve të publikuara në Twitter.

The Lyon bus was targeted and hit by rocks thrown on its way to the Velodrome to face Marseille. The Lyon manager Fabio Grosso was injured and bleeding as shards of glass cut his face. @ESPNFC

