Autobusët privatë prej sot do të qarkullojnë me orar të rregullt, NTP ua pagoi borxhin
Operatorët privatë të autobusëve në Shkup do të operojnë me orar të rregullt nga sot. Pronari i “Jofi Bus”, Jovica Zafirovski, konfirmoi se NTP Shkup u pagoi nga 6 milionë denarë secilës prej tre kompanive dje pasdite.
“Ne morëm informacion se na janë paguar nga 6 milionë denarë dhe pas koordinimit me operatorët, po kthehemi të operojmë me një orar të caktuar. Shuma nuk është shumë e madhe, por kërkuam që të na paguhet një shumë e caktuar në mënyrë që të mund të vazhdojmë. Kjo është e mjaftueshme që ne të operojmë rregullisht për dy javët e ardhshme dhe shpresojmë se gjatë asaj periudhe do të kemi fonde, pra pagesë nga JSP, në mënyrë që të mund të operojmë pa ndërprerje”, theksoi Zafirovski.
Ai kujtoi se autobusët kanë nevojë për servisim të rregullt, si dhe konsum të përditshëm të karburantit për të operuar dhe theksoi se për shkak të këtyre kostove, fondet duhet të paguhen rregullisht në mënyrë që të mos ketë ndërprerje dhe qytetarët të mos duhet të presin në stacionet e autobusëve.
Kompanitë private të transportit “Jofi Bus”, “Vestor Trans”, “Rados Company” që operojnë në Shkup të premten kërkuan nga NTP të paguajë borxhin e tyre total prej 170 milionë denarësh, nga të cilat, siç deklaruan, aktualisht duhet të paguhen 90 milionë denarë.
Ato operuan me orar të reduktuar nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 10 të mëngjesit sot, dhe do të kthehen në orar të rregullt duke filluar nga nesër.