Autobusët e parë elektrikë në Maqedoni do të mbërrijnë në janar të vitit 2027
Autobusët e parë elektrikë dhe miqësorë me mjedisin do të mbërrijnë në janar të vitit të ardhshëm. Furnizimi është i suksesshëm dhe presim që autobusët të kenë ndikim në uljen e ndotjes së ajrit në Shkup dhe në komuna të tjera. Pati përpjekje për të manipuluar këtë prokurim publik, por krahasimet janë të ndryshme dhe nuk korrespondojnë me të njëjtin lloj autobusësh, tha zv. kryeministri dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
“Prokurimi është për 150 autobusë. Natyrisht, interesi është më i madh për Shkupin, por nuk dua të harrojmë komunat e tjera. Edhe komunat e tjera do të marrin autobusë, ato që kanë transport publik të organizuar urban. Tani, nëse nuk ju shqetëson, do të rendis disa: Kumanova do të marrë, Shtipi do të marrë, Shumica do të marrë, Gjevgjelia, Kavadari, Prilepi, Manastiri, Ohri, Gostivari, Tetova. Lista do të publikohet.
Qyteti i Shkupit kërkoi 250 autobusë, komunat kërkuan 89, kështu që nëse shikoni proporcionalisht, komunat jashtë Shkupit janë në një pozicion më të mirë se qyteti i Shkupit, por kaq ishin mundësitë buxhetore në këtë moment.
Sipas dinamikës, autobusët e parë duhet të dorëzohen brenda 6 muajve nga nënshkrimi i kontratës, kontrata u nënshkrua në fillim të shtatorit, por kemi një premtim nga fituesi i tenderit publik prokurimi që do të shohim autobusët e parë në Shkup në janar”, tha Nikoloski në “Kanal5”.
Në pyetjen në lidhje me prokurimin nga organizatat e shoqërisë civile, Nikolloski u përgjigj se krahasimet janë një përpjekje për manipulim dhe nuk korrespondojnë me llojin e autobusëve.