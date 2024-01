Autobusët e NQP-së sot dhe nesër me itinerar të së dielës

Për shkak të festës fetare “Uji i Bekuar”, sot transporti publik do të funksionojë me itinerar të së dielës, ndërsa përjashtim do të jenë linjat 18A, 32, 51, 56, 56A, 70, 78, 81, 118 dhe 180 të cilat do të qarkullojnë me itinerar të së shtunës.

Sipas orarit javor, siç informojnë nga NQP Shkup, do të qarkullojë edhe nesër (e shtunë), me përjashtim të linjave të theksuara, të cilat sërish do të funksionojnë sipas itinerarit të së shtunës.

Nga NQP Shkup thonë se sot do të punojnë me kujdestari kiosqet për shitjen e biletave në Qendrën Transportuese dhe në Gjorçe Petrov, të cilat do të punojnë nga ora 07:00 deri në 14:00, ndërsa nesër (e shtunë) të gjitha kiosqet e biletave do të punojnë me orarin e zakonshëm të punës.

Teleferiku, çdo ditë do të punojë nga ora 10 deri në 17.

MARKETING