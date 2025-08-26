Austria: Sulmet izraelite në spitalin e Gazës janë “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare”

Austria: Sulmet izraelite në spitalin e Gazës janë “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare”

Duke dënuar sulmet izraelite ndaj Kompleksit Mjekësor Nasser në Gaza, Austria tha se sulmet ndaj spitaleve janë “një shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar”, transmeton Anadolu.

“Jemi të tmerruar nga vrasja e civilëve, përfshirë gazetarë dhe punonjës të kujdesit shëndetësor, në sulmet ajrore izraelite ndaj Spitalit Nasser. Sulmet ndaj spitaleve janë një shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar”, shkroi Ministria e Jashtme në platformën amerikane të mediave sociale X.

Austria gjithashtu bëri thirrje për një armëpushim “të menjëhershëm” dhe “të përhershëm”.

Të paktën 47 palestinezë, përfshirë 6 gazetarë, u vranë të hënën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në sulmet e reja izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, sipas mjekëve.

Ministria e Shëndetësisë në Gaza fillimisht tha se 20 persona u vranë, përfshirë pesë gazetarë dhe një zjarrfikës, në një sulm izraelit ndaj Kompleksit Mjekësor Nasser në Khan Younis në Gazën jugore.

Midis viktimave ishte Hussam al-Masri, i cili punonte si fotoreporter për agjencinë e lajmeve, Reuters, ndërsa kanali Al Jazeera i Katarit konfirmoi se edhe fotoreporteri i tyre, Mohammad Salama u vra në sulm.

Një burim mjekësor konfirmoi për Anadolu vdekjen e fotoreporteres Mariam Abu Dagga.

Fotoreporteri Moaz Abu Taha u vra gjithashtu në sulmin izraelit që synonte spitalin.

Burime mjekësore për Anadolu thanë se Ahmed Abu Aziz, një reporter i pavarur me faqet e lajmeve tuniziane dhe marokene, vdiq nga plagët që mori në sulmin izraelit.

