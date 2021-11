Austria dhe Gjermania me rekorde infektimesh Covid, nisin masat drastike

Gjermania dhe vendet gjermanishtfolëse po shënojnë aktualisht rekorde infektimesh me Covid-19.

Politika në Gjermani reagon me katalog të ri masash, kurse te disa shkencëtarë ka zëra vetëkritikë, shkruan Auron Dodi në Deutsche Welle.

Të mërkurën (17.11.) u kalua për herë të parë në Gjermani kuota e më shumë se 50.000 infektimeve të reja në një ditë. 65.000 vetë i infektuan në Gjermani brenda një dite. Kurse incidenca shtatëditore rekordin e deritashëm e arriti të premten (19.11.): 340,7 vetë për 100.000 banorë.

Në të njëjtën kohë me shpejtësi po rritet edhe numri i të sëmurëve me Covid-19, që duhet të shtrohen në pavionet e kujdesit intensiv. Në të gjithë Gjermaninë ky numër të hënën (15.11.) ishte 3200, gati 1000 më shumë se një javë më parë. Shifra e shtretërve intensivë që ka Gjermania, në medie, jepet me 4000 shtretër (ose 5000 shtretër, varësisht nga personeli i kualifikuar për këta shtretër. Këtu nuk përfshihet një rezervë emergjente prej 10.000 shtretërish). Në jug të Gjermanisë, veçanërisht në Bavari, shkalla e mbushjes së disa spitaleve ka arritur 100%.

Të pavaksinuarit dhe numri i infektimeve

Faktorët që kanë çuar në këtë gjendje janë të shumtë. Por në bazë të shifrave të duhet të pranosh se mungesa e vaksinimit luan rolin kryesor në përhapjen e infektimeve. Kjo del qartë po të shihet gjendja në rajonet e ndryshme të Gjermanisë.

Në landin e Bremenit, në veri të Gjermanisë numri i të pavaksinuarve është shumë i vogël, 21 përqind. 79 përqind e popullatës është vaksinuar plotësisht. Këtu paraqitet edhe incidenca më e ulët në Gjermani, 134 vetë për 100.000 banorë. Kurse në landet e Saksonisë në Lindje dhe të Bavarisë në jug numri i të pavaksinuarve është shumë i madh: në Saksoni janë të pavaksinuar 40.3 për qind e njerëzve. Edhe incidenca në këtë land është më e larta në Gjermani, rreth 900. Në Bavari të pavaksinuar janë 32.5 për qind e banorëve. Incidenca mesatare në këtë land është 650!

