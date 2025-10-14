Australia nis fushatën reklamuese për të ndaluar mediat sociale për adoleshentët

Australia nis fushatën reklamuese për të ndaluar mediat sociale për adoleshentët

Australia do të nisë një fushatë reklamuese prej disa milionë dollarësh për të promovuar ndalimin e parë në botë të aksesit të adoleshentëve në mediat sociale, me sloganin “për të mirën e fëmijëve tanë”, përpara se masa të hyjë në fuqi në dhjetor.

Fushata prej 14 milionë dollarësh australianë (7.8 milionë euro) quhet “Për të mirën e tij”. Nga e shtuna, reklamat do të transmetohen në televizion dhe tabelat e reklamave do të vendosen në rrugë. Fushata madje do të përdorë mediat sociale në një mënyrë “ironike”, tha Ministrja Australiane e Komunikimeve Annika Wells.

Sipas Wells, qëllimi është të informohet publiku rreth ndryshimeve dhe të inkurajohen prindërit që “të fillojnë të flasin” për ndalimin me fëmijët e tyre. “Quhet ‘Për të Mirën’ dhe do të thotë për të mirën e fëmijëve tanë. Në fund të fundit, ne po i bëjmë këto gjëra për të mirën e të rinjve në Australi”, u tha ajo gazetarëve.

Videoja promovuese 45-sekondëshe tregon disa fëmijë të zhytur në telefonat e tyre ndërsa narratori thotë: “Për hir të Kirsty-t, për hir të Lucy-t dhe Anya-s, për hir të Samit, për hir të Holly-t, për hir të Noah-t, për mirëqenien e tyre.” Ajo shtoi: “Nga 10 dhjetori, fëmijët nën 16 vjeç nuk do të jenë më në gjendje të hapin një llogari në mediat sociale. Është pjesë e një ligji të ri që synon t’i mbajë të sigurt fëmijët nën 16 vjeç në internet.”
Australia miratoi legjislacionin përkatës në nëntor 2024 për të rritur kufirin e moshës për hapjen e një llogarie në mediat sociale nga 13 në 16 vjeç.

Qeveria e kryeministrit Anthony Albanese ka theksuar se hulumtimet kanë treguar se përdorimi i tepërt i mediave sociale dëmton adoleshentët, pasi ndihmon në përhapjen e dezinformatave, promovon modele të shtrembëruara, ndikon në imazhin e të rinjve.

Megjithatë, platformat kryesore të internetit e kundërshtojnë këtë ndalim. Të hënën e kaluar, në një seancë dëgjimore në parlamentin australian, përfaqësuesit e YouTube vlerësuan se legjislacioni i ri mund të ketë “pasoja të paparashikuara” dhe se do të ishte “jashtëzakonisht e vështirë” për t’u zbatuar. Platforma, në pronësi të Alphabet, paralajmëroi gjithashtu se do të ndërmerrte veprime ligjore kundër ndalimit.

Wells, nga ana e saj, vuri në dukje se do të takohej me përfaqësues të mediave sociale këtë javë – si Meta, TikTok dhe Snapchat – për të “përsëritur pritjet e qeverisë se si do të zbatohet legjislacioni”. “Jam e bindur se ata i kuptojnë detyrimet e tyre sipas ligjit australian dhe se do t’i zbatojnë ato”, komentoi ajo.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Ali Ahmeti nga Kërçova: Më 19 tetor i tregojmë vendin tradhtisë!

Ali Ahmeti nga Kërçova: Më 19 tetor i tregojmë vendin tradhtisë!

VLEN: Me një zë për Fisnik Melën, frymën e re që po ringjall Dibrën!

VLEN: Me një zë për Fisnik Melën, frymën e re që po ringjall Dibrën!

Trump akuzon Kinën se po shmang sojën amerikane, kërcënon me masa si kundërpërgjigje

Trump akuzon Kinën se po shmang sojën amerikane, kërcënon me masa si kundërpërgjigje

Mijëra njerëz dalin në rrugët e Brukselit ndërsa greva kombëtare shkakton trazira të mëdha

Mijëra njerëz dalin në rrugët e Brukselit ndërsa greva kombëtare shkakton trazira të mëdha

Ukraina zhytet në terr, tetë rajone pa energji elektrike për shkak të sulmeve ruse

Ukraina zhytet në terr, tetë rajone pa energji elektrike për shkak të sulmeve ruse

Gjermania ndjek modelin grek, pensionistët që punojnë do të përfitojnë nga lehtësitë fiskale

Gjermania ndjek modelin grek, pensionistët që punojnë do të përfitojnë nga lehtësitë fiskale