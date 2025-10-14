Australia nis fushatën reklamuese për të ndaluar mediat sociale për adoleshentët
Australia do të nisë një fushatë reklamuese prej disa milionë dollarësh për të promovuar ndalimin e parë në botë të aksesit të adoleshentëve në mediat sociale, me sloganin “për të mirën e fëmijëve tanë”, përpara se masa të hyjë në fuqi në dhjetor.
Fushata prej 14 milionë dollarësh australianë (7.8 milionë euro) quhet “Për të mirën e tij”. Nga e shtuna, reklamat do të transmetohen në televizion dhe tabelat e reklamave do të vendosen në rrugë. Fushata madje do të përdorë mediat sociale në një mënyrë “ironike”, tha Ministrja Australiane e Komunikimeve Annika Wells.
Sipas Wells, qëllimi është të informohet publiku rreth ndryshimeve dhe të inkurajohen prindërit që “të fillojnë të flasin” për ndalimin me fëmijët e tyre. “Quhet ‘Për të Mirën’ dhe do të thotë për të mirën e fëmijëve tanë. Në fund të fundit, ne po i bëjmë këto gjëra për të mirën e të rinjve në Australi”, u tha ajo gazetarëve.
Videoja promovuese 45-sekondëshe tregon disa fëmijë të zhytur në telefonat e tyre ndërsa narratori thotë: “Për hir të Kirsty-t, për hir të Lucy-t dhe Anya-s, për hir të Samit, për hir të Holly-t, për hir të Noah-t, për mirëqenien e tyre.” Ajo shtoi: “Nga 10 dhjetori, fëmijët nën 16 vjeç nuk do të jenë më në gjendje të hapin një llogari në mediat sociale. Është pjesë e një ligji të ri që synon t’i mbajë të sigurt fëmijët nën 16 vjeç në internet.”
Australia miratoi legjislacionin përkatës në nëntor 2024 për të rritur kufirin e moshës për hapjen e një llogarie në mediat sociale nga 13 në 16 vjeç.
Qeveria e kryeministrit Anthony Albanese ka theksuar se hulumtimet kanë treguar se përdorimi i tepërt i mediave sociale dëmton adoleshentët, pasi ndihmon në përhapjen e dezinformatave, promovon modele të shtrembëruara, ndikon në imazhin e të rinjve.
Megjithatë, platformat kryesore të internetit e kundërshtojnë këtë ndalim. Të hënën e kaluar, në një seancë dëgjimore në parlamentin australian, përfaqësuesit e YouTube vlerësuan se legjislacioni i ri mund të ketë “pasoja të paparashikuara” dhe se do të ishte “jashtëzakonisht e vështirë” për t’u zbatuar. Platforma, në pronësi të Alphabet, paralajmëroi gjithashtu se do të ndërmerrte veprime ligjore kundër ndalimit.
Wells, nga ana e saj, vuri në dukje se do të takohej me përfaqësues të mediave sociale këtë javë – si Meta, TikTok dhe Snapchat – për të “përsëritur pritjet e qeverisë se si do të zbatohet legjislacioni”. “Jam e bindur se ata i kuptojnë detyrimet e tyre sipas ligjit australian dhe se do t’i zbatojnë ato”, komentoi ajo.