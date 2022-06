Audi A4 i fundit me lëndë djegëse fosile vjen së shpejti

Edhe Audi është angazhuar që shumë shpejt të kalojë në energji elektrike.

Dhe kjo do të thotë se të gjitha modelet e njohura që mbijetojnë pas kësaj periudhe tranzicioni do të jenë të disponueshme ekskluzivisht përmes performancave elektrike.

Deri atëherë, ne kemi ende një hap përpara, të paktën kur bëhet fjalë për Audi A4.

Ky i fundit i riu vjen vitin e ardhshëm dhe do të jetë modeli i fundit i disponueshëm me motorë klasikë me lëndë djegëse fosile.

Lajmi më i mirë është se nuk bëhet ndonjë crossover, por ruan konceptin klasik.

Po përgatitet edhe një karvan i lënë pas dore padrejtësisht dhe tani mund të shohim se si duhet të duket. /Telegrafi/