Atletico Madridi merr përgjigjen e madhe nëse Julian Alvarez do të luajë ndaj Realit
Julian Alvarez është rikuperuar në kohë dhe pritet të jetë në dispozicion të Atletico Madridit për derbin e së dielës ndaj rivalit lokal Real, sipas Diario AS.
Sulmuesi argjentinas ka lënë pas dëmtimin e lehtë muskulor të pësuar në ndeshjen e Ligës së Kampionëve ndaj Liverpoolit, problem që e kishte lënë jashtë dy ndeshjeve të fundit në kampionat ndaj Real Sociedadit dhe Osasunës.
Gjatë ditës së pushimit të skuadrës, Alvarez zhvilloi një seancë intensive stërvitore, së bashku me trajnerin e klubit për rikuperimin fizik. Ai kreu ushtrime me shpejtësi dhe ndryshime ritmi, duke dhënë sinjale pozitive për gjendjen e tij fizike.
Megjithatë, rikthimi në dispozicion nuk nënkupton domosdoshmërisht se Alvarez do të jetë titullar ndaj Real Madridit.
Konkurrenca në repartin ofensiv është rritur ndjeshëm. Me Alexander Sorloth që pritet të mungojë për një periudhë më të gjatë për shkak të një dëmtimi në muskulin soleus, Jonathan David ka shfrytëzuar mundësinë e krijuar.
Sulmuesi kanadez ka shënuar dy gola në tri ndeshje dhe është shndërruar në një alternativë të rëndësishme për Diego Simeonen, duke rritur konkurrencën për një vend në formacion.
Derbi i së dielës do të jetë gjithashtu një mundësi për tifozët e Atletico Madridit që të mirëpresin sërish në shtëpi sulmuesin argjentinas, i cili në paraqitjet e fundit ndaj Athletic Bilbaos dhe Liverpoolit ka treguar shumë luftë dhe përkushtim, teksa po përpiqet të rikthehet në formën e tij më të mirë.
Nëse nuk ndodh ndonjë problem i papritur në momentet e fundit, Alvarez do të jetë në dispozicion të stafit teknik për një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit.