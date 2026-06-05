Atletico Madridi e ‘bllokon’ Alvarezin mes tentative të Barcelonës për ta transferuar

Atletico Madridi e ‘bllokon’ Alvarezin mes tentative të Barcelonës për ta transferuar

E ardhmja e Julian Alvarez është shndërruar në një nga çështjet kryesore të afatit kalimtar veror, teksa interesimi i Barcelonës po has në rezistencë të fortë nga Atlético Madridi.

Sipas Cadena SER, situata aktualisht është “plotësisht e ngrirë” dhe nuk pritet shumë lëvizje në afat të shkurtër, pavarësisht spekulimeve të vazhdueshme për një kalim të mundshëm në Camp Nou.

Raportohet se Barcelona po punon për një marrëveshje dhe se Alvarez e vlerëson projektin e blaugranave. Megjithatë, ai nuk pritet të ushtrojë presion për t’u larguar nga Atletico Madridi, gjë që e forcon pozicionin negociues të klubit.

Atletico mbetet e bindur se Alvarez do të qëndrojë edhe pas verës. Presidenti i klubit, Enrique Cerezo, dhe drejtori sportiv Gil Marín po e ndërtojnë skuadrën e sezonit të ardhshëm me të si sulmuesin qendror kryesor.

Sipas raportimeve, Atletico nuk ka ndërmend të negociojë shitjen e Alvarez te Barcelona në rrethanat aktuale, veçanërisht për shkak të marrëdhënieve të tendosura mes klubeve pas shkëmbimeve të fundit publike.

Edhe pse Arsenal është përmendur si një destinacion i mundshëm, besohet se Alvarez nuk është i interesuar për një kalim në Londër, çka ia kufizon më tej opsionet.

Aktualisht, ndërmjetësuesit mendojnë se skenari më i mundshëm është që Alvarez të mbetet te Atletico Madridi, pa pritur ndonjë zhvillim të madh, përveç nëse njëra palë ndryshon ndjeshëm qëndrimin.

Përtej rastit Alvarez, Atletico po zhvillon edhe strategjinë e saj më të gjerë për verën. Përforcimi i pozitës së mbrojtësit të majtë është prioritet, me Marc Cucurellën e Chelseat të identifikuar si objektiv kryesor, megjithëse vlerësimi i tij e komplikon negocimin.

Në mesfushë, klubi vazhdon ta monitorojë situatën e Bernardo Silvës dhe mbetet optimist për një transferim të mundshëm, pavarësisht konkurrencës nga Barcelona.

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