Atletico Madrid po planifikon një kurth për të anuluar kërcënimin e Yamalit
Lamine Yamal do të jetë një nga lojtarët kyç të Barcelonës në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve që do të zhvillohet sonte (e mërkurë) kundër Atletico Madridit.
Sulmuesi anësor 18-vjeçar bëri një performancë të shkëlqyer kundër Atleticos në fitoren 2-1 në La Liga gjatë fundjavës.
Sipas mediumit Diario Sport, trajneri i Atleticos, Diego Simeone, po planifikon të ngrejë një kurth për të zvogëluar ndikimin e talentit spanjoll.
Strategjitë mund të përfshijnë presion intensiv dhe markimin e dyfishtë të yllit të Barçës. Objektivi i tyre kryesor është ta detyrojnë atë të pezullohet në ndeshjen e kthimit javën e ardhshme.
Yamal është vetëm një karton i verdhë larg pezullimit me një ndeshje, pasi ka grumbulluar katër të tillë në Ligën e Kampionëve këtë sezon. Prandaj, lojtarët e Atleticos mund ta provokojnë atë edhe për të prishur përqendrimin e tij.
Barça nuk mund ta përballojë humbjen e Yamalit, pasi ata janë tashmë pa sulmuesin e tyre tjetër, Raphinha.
Ndërkohë, sulmuesi spanjoll do të përpiqet të luftojë me shanset dhe të jetë në lartësinë e situatës për të ndihmuar Barçën të bëjë një hap përpara në gjysmëfinale. /