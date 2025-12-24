Atletico Madrid gati të përfitojë nga një qendërmbrojtës i lirë
Marcos Senesi është kthyer në një nga emrat më të kërkuar të afatit kalimtar evropian.
Pas paraqitjeve shumë bindëse me Feyenoord dhe më pas me Bournemouth, mbrojtësi argjentinas ka arritur pjekurinë e duhur për të bërë një hap të madh në karrierë.
Stabiliteti, qetësia në lojë dhe eksperienca në nivele të larta e bëjnë një profil shumë të vlefshëm për klubet elitare.
Situata kontraktuale e Senesit e rrit edhe më shumë interesin.
Kontrata e tij përfundon në fund të sezonit dhe nuk pritet rinovim me Bournemouth, çka do ta bënte të lirë në verë.
Kjo ka shtyrë disa klube të mëdha të lëvizin shpejt, pasi një mbrojtës i këtij niveli pa kosto transferimi përfaqëson një mundësi shumë të rrallë në treg.
Atletico Madrid është ndër klubet më të interesuara për shërbimet e tij.
Diego Simeone kërkon një qendërmbrojtës të fortë, me karakter dhe përvojë, që të përshtatet me stilin luftarak të skuadrës.
Senesi vlerësohet për agresivitetin mbrojtës, leximin e lojës dhe aftësinë për të përballuar ndeshje me intensitet të lartë.
Në moshën 28-vjeçare, argjentinasi ndodhet në një moment ideal të karrierës, duke kombinuar formën fizike me pjekurinë taktike.
Për Atletico Madrid, ai do të ishte një përforcim i menjëhershëm dhe i sigurt, ndërsa për vetë lojtarin, transferimi në La Liga do të përfaqësonte një hap përpara drejt konkurrimit për tituj dhe sukses evropian.