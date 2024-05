Atentati, pse u plagos rëndë kryeministri i Sllovakisë, Robert Fico

Udhëheqësi populist, pro-rus, 59 vjeç, u godit në stomak pasi katër të shtëna u qëlluan jashtë Shtëpisë së Kulturës në qytetin Handlova, rreth 150 kilometra (93 milje) në verilindje të kryeqytetit, ku lideri po takohej me mbështetësit

Kryeministri i Sllovakisë Robert Fico u plagos rëndë nga të shtëna me armë zjarri sot në Handlova dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën në spital.

Një mesazh i postuar në llogarinë e Ficos në Facebook thoshte se lideri “është qëlluar disa herë dhe aktualisht është në gjendje të rrezikshme për jetën”.

Incidenti ende i paqartë ndodhi jashtë Shtëpisë së Kulturës në qytetin Handlova rreth 150 kilometra larg kryeqytetit, ku kryeministri po zhvillonte një takim me mbështetësit e tij.

Nënkryetari i parlamentit, Lubos Blaha tha se Fico u plagos me plumb në stomak.

Blaha njoftoi se shtyu mbledhjen e seancës parlamentare deri në një njoftim të dytë,” tha agjencia sllovake e lajmeve TASR.

Presidentja në detyrë Zuzana Caputova e dënoi atë që e cilësoi “një sulm të pamëshirshëm” ndaj kryeministrit.

“Jam e tronditur,” tha zonja Caputova. “I uroj Robert Ficos shumë forcë në këtë moment kritik dhe rikuperim të shpejtë nga ky sulm.”

Një i dyshuar është arrestuar, shtoi ajo.

Fico u rikthye në pushtet në Sllovaki pas zgjedhjeve shtatorin e kaluar, në krye të një koalicioni populist-nacionalist.

Presidenti i sapozgjedhur Peter Pellegrini, një aleat i Ficos, e quajti atentatin “një kërcënim të paprecedentë për demokracinë sllovake” dhe shtoi:

“Nëse shprehim mendime të tjera politike me pistoleta në sheshe dhe jo në qendra votimi, ne rrezikojmë gjithçka që kemi ndërtuar së bashku gjatë 31 viteve të sovranitetit sllovak.”

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, postoi në platformën e mediave sociale X se ai ishte “i tronditur dhe i tmerruar nga të shtënat”.

Të shtënat në Sllovaki vijnë tre javë përpara zgjedhjeve vendimtare të Parlamentit Evropian, në të cilat partitë populiste dhe të djathta të forta në bllokun 27-vendesh duket se janë të gatshme të bëjnë fitime.

Fico, një kryeministër për herë të tretë, dhe partia e tij e majtë Smer, ose Direction, fituan zgjedhjet parlamentare të 30 shtatorit në Sllovaki , duke organizuar një rikthim politik pas fushatës mbi një mesazh pro-rus dhe anti-amerikan.

Kritikët shqetësoheshin se Sllovakia nën Fico-n do të braktiste kursin pro-perëndimor të vendit dhe do të ndiqte drejtimin e Hungarisë nën kryeministrin populist Viktor Orbán.

Mijëra njerëz janë mbledhur vazhdimisht në kryeqytet dhe në të gjithë Sllovakinë për të protestuar kundër politikave të Ficos.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dënoi atë që ajo e përshkroi si një “sulm të turpshëm”.

“Akte të tilla dhune nuk kanë vend në shoqërinë tonë dhe minojnë demokracinë, të mirën tonë më të çmuar të përbashkët”, tha von der Leyen në një postim në X.

Kancelari gjerman Olaf Scholz u shpreh i tronditur në X, duke shtuar: “Lajmi për atentatin frikacak ndaj kryeministrit sllovak Fico më trondit thellë. Dhuna nuk duhet të ketë vend në politikën evropiane.”

Kancelari konservator i Austrisë Karl Nehammer tha gjithashtu se ishte i tronditur, duke shtuar: “Urrejtja dhe dhuna nuk duhet të lejohen të zënë vend në demokracitë tona dhe duhet të luftohen me vendosmërinë më të madhe!”

