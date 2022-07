“Ata që luajnë me zjarr, do të zhduken”: Presidenti kinez paralajmëron Biden-in për Tajvanin

Presidenti i Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar homologun e tij amerikan “të mos luajë me zjarrin” lidhur me Tajvanin, teksa zhvilloi me Joe Biden-in një bisedë telefonike “të sinqertë” mbi marrëdhëniet dypalëshe, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Ata që luajnë me zjarrin do të zhduken prej tij”, i ka thënë Xi Biden-it në lidhje me Tajvanin, sipas një deklarate të postuar në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme kineze.

“Shpresohet se SHBA-ja do ta ketë të qartë këtë. Shtetet e Bashkuara duhet të respektojnë parimin e Një Kine (i cili njeh Pekinin si qeverinë e vetme të Kinës)”, ka thënë Xi, duke shtuar se “opinioni publik nuk mund të kundërshtohet”.

Pekini e konsideron Tajvanin si “provincën e tij të shkëputur”, ndërsa Taipei ka këmbëngulur për pavarësinë e tij që nga viti 1949.

Xi ka thënë se “përfundimet historike të çështjes së Tajvanit janë të qarta, dhe po ashtu edhe fakti dhe status quo-ja që të dyja anët e ngushticës së Tajvanit i përkasin të njëjtës Kinë”.

“Kina kundërshton me vendosmëri lëvizjet separatiste drejt ‘pavarësisë së Tajvanit’ dhe ndërhyrjes nga forcat e jashtme dhe kurrë nuk u lejon hapësirë ​​forcave të ‘pavarësisë së Tajvanit’ në çfarëdo forme”, ka deklaruar presidenti kinez.

Pekini është zemëruar nga një vizitë e planifikuar në Tajvan nga kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Nancy Pelosi.

Në një konferencë më herët gjatë ditës, Zhao Lijian, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze, përsëriti “kundërshtimin e vendosur” të Pekinit ndaj vizitës së mundshme.