Ata që duan të shkruajnë më gjatë, Twitter përgatit një zgjidhje më të mirë

Janë zbuluar dokumentacionet që tregojnë se Twitter po përgatit opsionin e ri, që do t’ju mundësojë përdoruesve të kësaj platforme të postojnë tekste më të gjata.

Postimet me përmbajtje të shkurtër është karakteristikë e Twitterit, e kjo është arritur falë kufizimit të numrit të karaktereve në postim në këtë platformë të njohur, transmeton Telegrafi.

Megjithatë kohë pas kohe përdoruesve u krijohet përshtypja që një format i tillë po i kufizon të përpilojnë një përmbajtje me format më të gjatë.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022