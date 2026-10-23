“Ata pezulluan rusët, por jo izraelitët”, Mesut Ozil kritikon ashpër FIFA-n
Ish-lojtari i kombëtares gjermane, Mesut Ozil, ka kritikuar FIFA-n për trajtimin e ndryshëm që i ka bërë Rusisë dhe Izraelit.
Ozil foli të enjten mbrëma pas një ndeshjeje miqësore midis veteranëve të Basaksehir dhe ekipit rus Zenit në Stamboll, e luajtur në kuadër të Forumit Ekonomik Euroaziatik Verona.
Ai e ndoqi ndeshjen në kampin e Basaksehirit me presidentin e klubit Goksel Gumusdag, trajnerin Nuri Sahin dhe ish-zëvendëspresidentin e klubit Mustafa Erogut.
“Komuniteti sportiv gjithmonë i ka bashkuar njerëzit. FIFA nuk ka vendosur embargo ndaj ekipeve izraelite gjatë kësaj periudhe, por ka vendosur embargo ndaj ekipeve ruse. Nga këtu, dua t’i them FIFA-s të lërë mënjanë këto standarde të dyfishta dhe t’i trajtojë të gjithë në mënyrë të barabartë”, ka thënë Ozil.
Edhe presidenti i Basaksehirit foli në mënyrë të ngjashme.
“Këtu ka standarde të dyfishta. E gjithë bota e sheh këtë. Nuk është e drejtë që sanksionet të zbatohen ndaj Rusisë dhe jo ndaj Izraelit, në futboll dhe në të gjitha sportet. FIFA dhe UEFA duhet të tregojnë një qëndrim të drejtë”, tha Gumusdag.
Ai shtoi se shpreson që klubet ruse së shpejti do të luajnë përsëri në garat ndërkombëtare.
Ekipi kombëtar rus dhe klubet u përjashtuan nga garat e FIFA-s dhe UEFA-s në vitin 2022, pas pushtimit të Ukrainës. Izraeli vazhdon të marrë pjesë në gara, dhe kritika të ngjashme janë shprehur më parë nga ish-lojtari i kombëtares franceze, Eric Cantona, i cili bëri thirrje publikisht që Izraeli të pezullohet nga futbolli ndërkombëtar.
Ozil e përfundoi karrierën e tij në mars të vitit 2023 në Basaksehir dhe pak më vonë u bë anëtar i Komitetit Qendror të partisë në pushtet AKP në Turqi.