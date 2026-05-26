Asus njofton PC-në gjithëpërfshirëse VM441 me procesorin Snapdragon X
Asus njoftoi sot VM441QA AiO të ri në Indi. Ky është një PC gjithëpërfshirës dhe i pari në industri që funksionon me çipsetin Qualcomm Snapdragon X.
ASUS VM441QA AiO ka një dizajn elegant të bardhë që duket si një monitor profesional nga përpara. Do të gjeni një ekran 23.8 inç 60Hz 1080p anti-shkëlqim me mbështetje për prekje, transmeton Telegrafi.
Brenda, ndodhet një çip Snapdragon X i gjeneratës së parë (ndoshta vetëm ai bazë X1-26-100) me 8 bërthama dhe me një frekuencë taktike prej 2.97 GHz.
Ka një GPU Adreno X1-45 dhe një NPU Hexagon 45TOPS. Ka 16 GB memorie LPDDR5X me një zgjedhje midis ruajtjes SSD prej 512 GB ose 1 TB. Për sa i përket lidhjes, ju merrni 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 HDMI out 2.1b, Gigabit Ethernet dhe prizë për kufje.
Gjithashtu merrni Wi-Fi 6E me tre banda dhe Bluetooth 5.3. Ka një kamerë të integruar 5MP me video 1080p dhe një mbyllës privatësie, si dhe altoparlantë të integruar dhe një mikrofon.
Çmimi i ASUS VM441QA AiO në Indi është 101,990 INR (1070 dollarë) për modelin 512GB dhe 111,990 INR (1175 dollarë) për modelin 1TB.