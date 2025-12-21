Aston Villa ‘koleksionon’ fitoren e 10-të, Manchester United humbet përsëri…
Aston Villa-Manchester United mbyll raundin e shtatëmbëdhjetë të Premier League: në Villa Park, skuadra vendase fitoi 2-1. Lojtarët e Emery-t e thyejnë barazimin në minutën e 45-të me Rogers, më pas Cunha barazon menjëherë (48′) para përfundimit të pjesës së parë.
Në pjesën e dytë, Rogers është përsëri protagonist, me dy gola që mbyllin ndeshjen në minutën e 57-të. Aston Villa është e treta, 3 pikë pas liderëve Arsenal dhe 1 pikë pas Manchester City-t të vendit të dytë.
Aston Villa po fluturon lart, duke mposhtur Manchester United 2-1 në Villa Park dhe duke ëndërruar një fitore të madhe në ligë. Në fillim, Villans ishin vazhdimisht në gjysmën e kundërshtarit, por ndërsa minutat kalonin, “Djajtë e Kuq” fituan gjithnjë e më shumë besim dhe guxim.
Kjo shpjegon pse epërsia e vendasve erdhi disi çuditërisht në minutën e 45-të: asistimi i McGinn çoi në golin e Rogers. Reagimi i vizitorëve ishte i menjëhershëm dhe i furishëm: në minutën e 48-të, thellë në kohën shtesë, Cunha u asistua nga Dorgu, dhe menjëherë barazoi rezultatin para fishkëllimës së fundit.
Edhe pasi u kthyen nga dhomat e zhveshjes, skuadra e Amorim u përpoq të kontrollonte më shumë posedimin e topit, por si më parë, ata u goditën përsëri nga një situatë shumë e ngjashme: në minutën e 57-të, Watkins ia kaloi topin Rogers, i cili gjuajti me të djathtën dhe shënoi për ta bërë rezultatin 2-1 me pak më shumë se gjysmë ore për të luajtur.
Përpjekjet e “Djajve të Kuq” në minutat e mbetura ishin të pakontrollueshme, me Villans që morën fitoren. Aston Villa u ngjit në 36 pikë dhe po ëndërron shumë: ata janë tre pikë pas liderëve të ligës, Arsenalit, dhe një pikë pas Manchester Cityt, që është në vendin e dytë. Megjithatë, Manchester United mbeti i bllokuar në 26 pikë, me vendin që kualifikon në Ligën e Kampionëve që po i rrëshqiste.