Asnjë ndryshim, nga Kongresi i Berlinit te samiti i Sllovenisë

Në 143 vjet, nga Kongresi i Berlinit në samitin e Sllovenisë, nuk ka ndryshuar asgjë në mendësinë e fuqive europiane. Ato vazhdojnë të mendojnë se Ballkani duhet organizuar përsëri. Ndryshimi që ka ndodhur në kohën mes dy “mbledhjeve diplomatike” të Fuqive (e shumë të tjerave midis) është vetëm linguistik.

Shkruan: Çelo HOXHA, Tiranë

Kongresi i Berlinit (13 qershor – 13 korrik 1878) ishte, sipas Enciklopedisë Britanike, një mbledhje diplomatike e Fuqive të mëdha europiane, e cila zëvendësoi Marrëveshjen e Shën Stefanit me Marrëveshjen e Berlinit. Duke njohur përmbajtjen e Marrëveshjes së Shën Stefanit mësojmë që Fuqitë e europiane e mbajtën Kongresin e Berlinit për ta kufizuar Rusinë në Ballkan dhe për të penguar daljen e saj në Detin Mesdhe.

Marrëveshja e Shën Stefanit (3 mars 1878) u bë mes Rusisë dhe Perandorisë Osmane, pas një lufte njëvjeçare mes tyre, të cilën e fitoi Rusia. Kjo marrëveshje parashikonte krijimin e një principate bullgare të madhe, pavarësimin e Malit të Zi, Serbisë dhe Rumanisë, duke i zgjeruar njëkohësisht me territore. Podgorica dhe Nikshiqi, që sot janë dy qytete kryesore të Malit të Zi, së bashku me Barin, iu dhanë atij nga Marrëveshja e Shën Stefanit (Kongresi i Berlinit i shtoi dhe Plavën e Gucinë). Serbia fitoi Nishin, Leskovcin dhe pavarësinë. Pjesë e kësaj marrëveshjeje ishte dhe Rumania, e cila fitoi pavarësinë dhe përfitoi në shkëmbim territoresh me Rusinë. Kjo marrëveshje nuk u pëlqye nga fuqitë e tjera europiane (Britania dhe Perandoria Austro-Hungareze), sidomos për territoret që i jepte Bullgarisë dhe daljen në Detin Mesdhe, që mendohej si dalje e flotës detare ruse. Marrëveshja e Shën Stefanit rriste ndikimin e Rusisë në Ballkan dhe Mesdhe, gjë që ishte e vështirë të pranohej, dhe nuk u pranua, nga Fuqitë e tjera, sidomos Britania e Madhe.

Ndryshimet që bëri Kongresi i Berlinit në Marrëveshjen e Shën Stefanit kishin lidhje me popujt e Ballkanit, por interesat e ballkanasve nuk ishin parësore. Ka tekste që e përkufizojnë objektin e atij kongresi si mbledhje diplomatike të Fuqive të mëdha për organizimin e shteteve të Ballkanit, por, në fakt, organizimi u bë krejtësisht në interes të Fuqive të mëdha, në proporcion me fuqinë e secilës përballë fuqive të tjera. Përfitimi i vendeve ballkanike, atyre që përfituan, ishte rrjedhojë e kalkulimeve për realizimin e një qëllimi tjetër, që ishte përmbushja e interesave të Fuqive. Ballkani, në “mbledhjen diplomatike” të Berlinit ishte si trupi i një dreri në sofrën e luanëve.

Formalisht, Kongresi i Berlinit u mblodh me kërkesën e Perandorisë Austro-Hungareze, por fuqia dominuese ishte Gjermania, dhe kancelari i saj, Otto von Bismark, ishte lideri i Kongresit. Kongresi i Berlinit ishte një zgjidhje e përkohshme, frytet e tij u dukën dekada më vonë, me shpërthimin e Luftës së Parë Botërore. Origjina e asaj lufte niste me pakënaqësitë e Fuqive të mëdha që prodhoi Kongresi i Berlinit.

Pas Luftës së Parë Botërore, Ballkani u “organizua” përsëri nga Fuqitë e mëdha, dhe nisën kështu një numër organizimesh që ende nuk kanë mbaruar. Më 1918 u krijua Jugosllavia e parë, pas Luftës së Dytë Botërore u krijua e dyta, pas rënies së regjimit komunist në Rusi dhe vendet e tjera Jugosllavia u transformua disa herë, derisa u zhduk fare. Sidoqoftë, “organizimi” i shteteve të Ballkanit nga Fuqitë e mëdha vazhdon.

Në fillim të muajit tetor (2021), në samitin e BE zhvilluar në Slloveni, një nga çështjet për diskutim ishte çështja e anëtarësimit në BE të vendeve të Ballkanit (perëndimor). Vendet që tashmë i quajnë Ballkan Perëndimor – Serbia, Shqipëria dhe Mali i Zi, përbëjnë pak a shumë territoret e diskutueshme ballkanike për të cilat u mblodh Kongresi i Berlinit. Nga ekuacioni ballkanik ende i pa zgjidhur është hequr Bullgaria dhe Rumania, të cilat janë bërë anëtare të BE.

Në 143 vjet, nga Kongresi i Berlinit në samitin e Sllovenisë, nuk ka ndryshuar asgjë në mendësinë e fuqive europiane. Ato vazhdojnë të mendojnë se Ballkani duhet organizuar përsëri. Ndryshimi që ka ndodhur në kohën mes dy “mbledhjeve diplomatike” të Fuqive (e shumë të tjerave midis) është vetëm linguistik. Në Kongresin e Berlinit thuhej se Ballkani duhej rregulluar pas Marrëveshjes së Shën Stefanit, në samitet e BE (samiti i Sllovenisë ishte më i fundit i një radhe samitesh të tilla) thuhet se organizimi i ri Ballkani duhet bërë për shkak të integrimit të tyre në BE. Në fakt, qëllimi mbetet i njëjtë: futja e vendeve të Ballkanit nën kontrollin e fuqive që dominojnë BE, fuqi të cilat janë po ato që ishin më 1878. Marrëveshja e Shën Stefanit do të zhbëhet tërësisht, kur në BE të futen dhe shtet e tjera ballkanike, veç Bullgarisë e Rumanisë. Në një të ardhme të tillë, Rusia do ta ketë të vështirë të depërtojë në Ballkan, sepse sovraniteti dhe pavarësia e vendeve ballkanike do të jenë depozituar në Bruksel.

Gjithçka ka ndodhur në Ballkan, nga Kongresi i Berlinit e në vazhdim, është një proces i vetëm, realizimi i të cilët ka kaluar në faza të ndryshme. Në fillim, Ballkani ishte territor osman dhe futja e tij nën influencën e Fuqive europiane mund të bëhej veç duke i shkëputur nga Perandoria Osmane. Kjo shkëputje mund të bëhej, dhe ashtu u bë, nën pretekstin e krijimit të shteteve kombëtare. Kjo ishte periudha që qendrat europiane promovonin ideologjinë nacionaliste.

Me krijimin e shteteve kombëtare influenca e Fuqive të mëdha ishte fluide, e pasigurt. Garantimi i përhershëm i saj mund të bëhet vetëm përmes përfshirjes së shteteve ballkanike në një organizim të ri, ku ato dorëzojnë pjesë të sovranitetit të tyre. Ky organizim i ri është Bashkimi Europian, i cili, pavarësisht retorikës, kontrollohet nga Fuqitë e mëdha, dhe, mes tyre, Fuqia dominuese është ajo që ishte edhe më 1878, Gjermania. Kjo është periudha, kur ideologjia nacionaliste është e jo progresive, e dëmshme. Pas Luftës së Dytët Botërore është demonizuar nga Europa Perëndimore, pavarësisht se ajo është një ideologji që e ka origjinën në atë pjesë të kontinentit.

Nëse kuptojmë këtë realitet, atëherë mendoj se jemi më të qartë për të reflektuar në raport me integrimin e vendeve të Ballkanit në BE, veçanërisht të Shqipërisë, Kosovës, dhe Maqedonisë së Veriut.

Mesazhi i samitit të Sllovenisë ishte se shtetet e Ballkanit të mbetura jashtë BE, që tashmë i etiketojnë si Ballkani Perëndimor, nuk do të anëtarësohen në BE në të ardhmen e afërt. Liderët e BE nuk përcaktuan afat, sepse, sipas gjasave, ka për të qenë, në mos kurrë, i largët. Vazhdimi me integrimin si politikë themelore brenda vendeve të Ballkanit do të vazhdojë të jetë një tullumbace, që politikanët e përdorin për të larguar vëmendjen nga problemet reale. Liderët vendas, në gjykimin tim, duhet të fokusohen në problemet e brendshme dhe rajonale, duke punuar për përmbushjen e interesave të qytetarëve të tyre dhe jo duke punuar për projekte abstrake si integrimi në BE. As kopjimi i modelit të BE dhe zbatimi i tij në kontekst ballkanik nuk do të funksiononte. Organizime të tilla, shumëkombëshe në dukje, tek e fundit i dominon dikush. Në BE dominon Gjermania, në minishengenin ballkanik do të dominojë Serbia. Shqiptarët duhet të punojnë kundër këtij projekti, të forcojnë bashkëpunimin me njëri-tjetrin, sidomos Shqipëria dhe Kosova. Të dyja së bashku, ato bëhen fuqi e nivelit të Serbisë apo vendeve të tjera, dhe kështu rritet mundësia për zgjidhjen e problemeve rajonale me anë të negociatave. Për sa kohë shtetet shqiptare të vazhdojnë të përçarë, Serbia do të jetë fuqi në rajon dhe do të ketë më shumë mundësi për të punuar kundër interesave shqiptare, sidomos Kosovës. Hapa të tillë, në fakt, do të hidhen kur në të dy kryeqytetet, Tiranë e Prishtinë, qeveritë t’i drejtojnë burra shteti, jo pushtetarë.