“Askush nuk u afrohet atyre”, Haaland për Messin dhe Ronaldon

“Askush nuk u afrohet atyre”, Haaland për Messin dhe Ronaldon

Sulmuesi norvegjez, Erling Haaland do të ketë një natë emocionuese të mërkurën mbrëma, pasi skuadra e tij Manchester City do të luajë kundër Borussia Dortmund në raundin e katërt të Ligës së Kampionëve në Etihad.

Haaland mbërriti te City nga Dortmundi tre vjet më parë dhe është bërë një nga sulmuesit më të mirë në botë.

Në konferencën për shtyp, përveç Haaland, iu drejtua shtypit edhe trajneri i Cityt, Pep Guardiola.

Në një moment, Guardiola tha se Haaland është në të njëjtin nivel me Lionel Messin dhe Cristiano Ronaldon, për shkak të ndikimit të madh që ai ka në lojë.

Haaland qeshi me këtë dhe mohoi me sinqeritet fjalët e trajnerit të tij.

“Askush nuk mund t’u afrohet atyre. Unë jam thjesht një norvegjez dhe nuk duhet të mendoj se jam i veçantë vetëm sepse shënoj shumë gola”, tha Haaland.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Struga merr fitore tjetër në kampionat, Rabotniçki dështon sërish

Struga merr fitore tjetër në kampionat, Rabotniçki dështon sërish

Alarm në Barcelonë për Lamine Yamal, pubalgia kronike e detyron të luajë më pak

Alarm në Barcelonë për Lamine Yamal, pubalgia kronike e detyron të luajë më pak

Mbrëmje e madhe në Champions: PSG përballet me Bayernin, Liverpooli pret Real Madridin

Mbrëmje e madhe në Champions: PSG përballet me Bayernin, Liverpooli pret Real Madridin

Francezi i Realit i pandalshëm, Mbape më mirë se kushdo në pesë kampionatet më të forta

Francezi i Realit i pandalshëm, Mbape më mirë se kushdo në pesë kampionatet më të forta

Zvicra mbetet pa njërin prej lojtarëve kryesor për ndeshjen me Kosovën

Zvicra mbetet pa njërin prej lojtarëve kryesor për ndeshjen me Kosovën

Rexhep Murati merr ftesë për herë të parë nga Maqedonia U21

Rexhep Murati merr ftesë për herë të parë nga Maqedonia U21