(VIDEO) ASHMAA organizon “ditët e edukimit mediatik”

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele organizon Ditët e Edukimit Mediatik, e cila fillon nga sot dhe zgjatë deri më 1 nëntor. Drejtori Zoran Trajçevski, tha se Agjencia për Shërbime Mediatike i jep mbështetje të parezervë Rrjetit të Edukimit Mediatik, angazhim ky që është i njohur edhe nga Komisioni Evropian në Raportin e Progresit të Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Nëpërmjet këtij organizimi, Maqedonia e Veriut i bashkohet Javës Globale të UNESCO-s për Edukimit Mediatik dhe Informativ, motoja e së cilës është “Kultivimi i besimit: Imperativ për arsimimin mediatik dhe informativ”.

Zoran Trajçevski, Drеjetor i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele

“Nën moton “Mendoni në mënyrë kritike, krijoni gjithë historinë” Ditët e Edukimit Mediatik të këtij viti do të përfshijnë një sërë ngjarjesh që do të mbahen onlajn dhe drejtprdrejt, si dhe përmbajtje të veçanta mediatike dhje një program filmash, përmes së cilave do të hapen më shumë aspekte të diversitetit në media”

Për herë të parë këtë vit në kuadër të Ditëve të Edukimit Mediatik është përfshirë një program filmash i cili është i ndarë në dy pjesë. E para i dedikohet personave me aftësi të kufizuara, ndërsa e dyta për fëmijët e shkollave fillore nga klasa e gjashtë deri në të nëntën.

Zoran Trajçevski, Drjetor i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele

“Një pjesë e programit është e dedikuar për personat me aftësi të kufizuara, të cilët me bileta falas do të mund të shikojnë filma nga reporteri i rregullt i kinemave Milenium dhe Sinepleks në periudhën prej 23 tetor deri më 1 nëntorë. Pjesa e dytë e programit përfshinë shfaqje falas të filmave tematikë të dedikuar fëmijëve të shkollave fillore nga klasa e gjashtë deri në të nëntën”

Gjatë këtyrë ditëve, publiku do të ketë mundësinë të marrë pjesë në punëtori, debate, videoi dhe panel diskutime, prezantime, ekspozita dhe projeksione filmash.

Temat e ngjarjeve do të jenë nga më të ndryshmet, si psh: aktivitete për zhvillimin e të menduarit kritik pa stereotipe, nëpërmjet edukimit mediatik për gjenerata të arsimuar dhe të çliruar nga paragjykimet, diversiteti dhe dezinformimi në Ballkanin Perëndimor, gjeneratat e ardhshme në epokën e dezinformimit.

LInda Ebibi /SHENJA/