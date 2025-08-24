ASH: VLEN-i në shërbim të qeverisë më antishqiptare – Komunat shqiptare u ‘gjymtuan

Në tentimin e fundit të kësaj qeverie monoetnike për të kontrabanduar ndryshimet në Kodin Zgjedhor në Kuvend, deputetët e Aleancës për Shqiptarët, përkundër vërejtjeve të shumta, treguan gatishmëri që ta përkrahin ligjin, me kusht që qeveria të shfuqizojë vendimin për uljen e numrit të këshilltarëve në komuna. Ky vendim duhej të ndryshohej pas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila konstatoi se metodologjia për ndarjen e qytetarëve në rezidentë dhe jorezidentë është kundërkushtetuese. Kështu ka akuzuar Aleanca për Shqiptarët, ndërsa ka shtuar se Qeveria nuk u tërhoq nga qëllimi i saj për të minimizuar rolin e komunave të udhëhequra nga shqiptarët dhe të faktorit politik shqiptar në tërësi.

“Situata është e qartë: VLEN-i është pajtuar me pretendimet e Mickoskit për të rrënuar çdo gjë shqiptare. Madje, anëtari i tyre në KShZ, Abdush Demiri, mungoi në seancën vendimtare për fatin e mërgatës dhe të komunave shqiptare. Dhe sot, pa fije turpi, të njëjtit dalin në terren e kërkojnë besimin e qytetarëve për të marrë në qeverisje komunat që, me heshtjen dhe aprovimin e tyre, u masakruan e u relativizuan nga qeveria më antishqiptare që ka njohur pluralizmi politik”.

Kjo manovër nuk kalon te shqiptarët, thuhet më tej në reagim. “Tetori është afër dhe verdikti i shqiptarëve do të jetë fatal për këtë grupim të izoluar, që për pushtet e për të shpëtuar përfaqësuesit e vet nga skandalet korruptive, shqelmoi çdo arritje shqiptare. Po të mos ishin shndërruar në vazalë të VLEN-it dhe po të pranoheshin kërkesat e Aleancës për Shqiptarët, sot nuk do të ndodheshim përpara këtij absurdi të vendimit arbitrar të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Aleanca për Shqiptarët mbetet në anën e qytetarëve, duke mbrojtur interesin kombëtar dhe barazinë e vërtetë politike”.

