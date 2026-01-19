ASH – Taravari: Qeveria me sistematizimin e ri në MPB degradon shqiptarët
Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit në një konferencë për shtyp ka shprehur shqetësimin për siç thonë njoftimin që Qeveria e RMV-së, përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme, po përgatit ndryshime ligjore dhe sistematizime të reja të vendeve të punës në Njësinë për Punë të Brendshme në Njësinë Strugë-Dibër-Kërcovë.
Siç thonë nga ASH, me këtë vendim të gjitha kompetencat kalojnë nën jurisdiksionin e Sektorit për Punë të Brendshme në Ohër.
“Si pasojë e kësaj, në qytetet me shumicë shqiptare nuk parashihen më pozita kyce, si: Kryeshef i policisë, Kryeshef i njësisë antikrim, Komandant i pikës kufitare dhe Zëvendëskomandant në stacionet policiore. Pasqyrim i një politike që s’ndalon, ku nuk aplikohet Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, sipas demografisë dhe shumicës shqiptare në këtë regjion, Kryeshef i Sektorit Rajonal për Kufirin i MPB-ës, me qendër në Ohër , emërohet një maqedonas nga Kërcova, pas dy dekadave përfaqësim shqiptar”.
“Ky veprim cenon drejtëpërdrejti parimet kushtetuese të barazisë, përfaqësimit të drejtë dhe bashkëjetesës ndëretnike, si dhe minon besimin ndërmjet komuniteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Aleanca për Shqiptarët, pas deklaratës së djeshme të zëvendësministrit te MPB-me, Astrit Iseni që propozimet e tilla po diskutohen, por nuk ka vendim definitiv, kërkon nga përfaqësuesit e koalicionit VLEN që të marrin përgjegjësinë politike që u takon, të reagojnë menjëherë dhe të vihen në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptarë në Strugë, Dibër dhe Kërçovë”, thanë nga ASH.