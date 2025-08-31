ASh Taravari: Përfaqësim i drejtë dhe adekuat, thelbi i platformës së re politike: Pa barazi reale nuk ka shtet funksional
Aleanca për Shqiptarët thotë se barazia reale dhe përfaqësimi i drejtë e adekuat në të gjitha nivelet e shtetit janë shtylla mbi të cilat duhet të ndërtohet një pakt i ri politik mes shqiptarëve dhe maqedonasve.
“Platforma kombëtare e propozuar nga Aleanca parashikon që shqiptarët të kenë të njëjtat të drejta dhe mundësi si maqedonasit në çdo sferë të jetës: arsim, ekonomi, kulturë, administratë dhe siguri publike. Kjo do të thotë se institucionet shtetërore – nga administrata deri te policia dhe gjyqësori – duhet të pasqyrojnë përbërjen multietnike të vendit, duke garantuar që shqiptarët të mos mbeten të nën-përfaqësuar.
Një shtet demokratik nuk mund të funksionojë mbi bazën e margjinalizimit. Prandaj, platforma e Aleancës synon ruajtjen dhe fuqizimin e identitetit, gjuhës, kulturës dhe trashëgimisë shqiptare, duke siguruar që komuniteti shqiptar të mos mbetet i përjashtuar nga zhvillimet politike, ekonomike dhe shoqërore.
Boshti kryesor i kësaj marrëveshjeje të re politike është krijimi i kushteve që shqiptarët të trajtohen si qytetarë të barabartë, e jo si qytetarë të dorës së dytë. Vetëm përmes këtij parimi mund të ndërtohet bashkëpunim i qëndrueshëm për zhvillimin e shtetit dhe përshpejtimin e rrugës drejt integrimit evropian.
Në një kohë kur po diskutohet për heqjen e parimit të balansuesit dhe miratimin e një ligji të ri diskriminues mbi përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të bashkësive etnike, Aleanca për Shqiptarët thekson se ky është një hap prapa për të drejtat e shqiptarëve dhe një kërcënim për kohezionin shoqëror.
Për këtë arsye, ftojmë partitë shqiptare, sektorin civil, intelektualët dhe të gjitha shtresat shoqërore të përkrahin paktin politik të propozuar nga Aleanca për Shqiptarët, si garanci për një shtet funksional, të barabartë dhe evropian”, thonë nga ASH.