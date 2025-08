ASH – Taravari e akuzon VLEN-in për nënshtrim total ndaj kryeministrit Mickoski

Aleanca për Shqiptarët nga Arben Taravari i është kundër përgjigjur VLEN-it, duke e akuzuar për heshtje dhe nënshtrim total ndaj kryeministrit Hristijan Mickoski. Në një komunikatë zyrtare, Aleanca thekson se VLEN është një projekt politik i kapur dhe i kontrolluar nga qendra e pushtetit.

Më poshtë reagimi i plotë i ASH-Taravari:

Përgjigja më e qartë dhe më e sinqertë për grupimin politik të quajtur VLEN u dha të enjten nga foltorja e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, ku vetë kryeministri aktual Hristijan Mickoski sqaroi publikisht se kryeshefi i tyre politik, Arben Fetai, kishte shpifur në deklaratat e bëra në një emision televiziv. Kjo nuk ishte vetëm një ekspozim i radhës, por një konfirmim institucional i asaj që Aleanca për Shqiptarët ka paralajmëruar prej muajsh – se VLEN është projekt i kapur dhe i kontrolluar nga qendra e pushtetit.

Në historinë politike të këtij shteti nuk mbahet mend që dikush të ketë kaluar në opozitë nga “presioni” – përjashto rastet kur kapja e tyre me afera e dosje i detyron t’i binden pushtetit. Sot, të vetmit që heshtin dhe nuk reagojnë ndaj shkeljeve të Mickoskit janë eksponentët e VLEN-it, që kanë zgjedhur të qëndrojnë në krah të një pushteti antishqiptar në këmbim të lirisë së tyre personale.

Kjo heshtje e turpshme dhe kjo përulje politike nuk është as strategji dhe as kompromis – është vetëvrasje politike, është shkelje e interesit kombëtar dhe tradhti ndaj votuesit shqiptar.

Përderisa liderët e VLEN-it janë të zënë duke shpifur, duke sajuar kurthe dhe duke u përballur me presionet që vijnë nga sirtarët e Mickoskit, nuk mund të ketë as platformë politike, as bashkëpunim institucional e as ideal kombëtar. Aty ku mbretëron spiunazhi, shantazhi dhe mashtrimi, nuk ka vend për të ardhme të përbashkët – ka vetëm pazare politike dhe përulje.

Elektorati shqiptar nuk mashtrohet më nga fasada e “besëlidhjes” që tenton të shesë VLEN. E vërteta është se liderët e këtij grupimi janë kthyer në kukulla të një pushteti që nuk i fsheh më qëndrimet antishqiptare.

Nëse dikush duhet të përgjigjet sot, janë pikërisht ata – nëse janë bashkëpunëtorë të politikave të Mickoskit, apo vetëm viktima të tij.

A janë edhe ata “kaurët” e përmendur nga shefi i tyre politik Mickovski? Apo janë edhe më keq – argatë të heshtur të krijimit të tensioneve mes shqiptarëve dhe ndërmjet etnive tjera të shtetit?

