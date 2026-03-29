ASH-Sela: Ta ngremë zërin dhe të veprojmë për t’i prishur planet antishqiptare!

Nga Aleanca për Shqiptarët, krahu i Ziadin Selës, kanë reaguar pas paralajmërimit të kryeministrit Hristijan Mickoski se autostrada, Trebenishtë – Strugë – Qafë Thanë, që është pjesë e Korridorit 8, me shumë gjasë nuk do të realizohet dhe për të rregulluar këtë problem po kërkohet zgjidhje.

“Kryeministri Mickoski sot vetëm konfirmoi atë që Kryetari, Ziadin Sela, denoncoi shumë ditë më parë (10 mars, 2026). U desht një kohë që të gjejnë një alibi dhe të fshihen pas UNESCO-s, por ne nuk do të dorëzohemi. Edhe këtë alibi do t’ua demaskojmë e demantojmë si edhe çdo tendencë tjetër për të eliminuar Strugën dhe vendbanimet e tjera shqiptare nga korridoret ndërkombëtare dhe për të devijuar tërësisht Korridorin 8. Këto skenare nuk duhet t’i lejojmë dhe të gjithë duhet të ngrejmë zërin e të veprojmë për të prishur planet e tilla antishqiptare”, thuhet në reagimin e ASH-së, raporton SHENJA.

Të ngjajshme

BDI: Pa zbatim të Ligjit për Gjuhët, çdo “zgjidhje” është mashtrim!

BDI: Pa zbatim të Ligjit për Gjuhët, çdo “zgjidhje” është mashtrim!

Zekolli: Autostrada drejt Shqipërisë do të bëhet, pavarësisht pengesave

Zekolli: Autostrada drejt Shqipërisë do të bëhet, pavarësisht pengesave

BDI: E thamë para një muaji, edhe zyrtarisht u anulua segmenti Trebenishtë-Qafë Thanë, që lidh Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë

BDI: E thamë para një muaji, edhe zyrtarisht u anulua segmenti Trebenishtë-Qafë Thanë, që lidh Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë

Iran, 281 nxënës dhe mësues janë vrarë në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit

Iran, 281 nxënës dhe mësues janë vrarë në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit

Video teksa shembet një pjesë e rrugës në Prishtinë – ndërpritet furnizimi me ujë në disa lagje

Video teksa shembet një pjesë e rrugës në Prishtinë – ndërpritet furnizimi me ujë në disa lagje

“Hristijansko Brastvo” i del në mbrojtje vrasësit në Ohër: Qëndrojmë fuqishëm pas vëllaut tonë Zharko Grozdanovski!

“Hristijansko Brastvo” i del në mbrojtje vrasësit në Ohër: Qëndrojmë fuqishëm pas vëllaut tonë Zharko Grozdanovski!