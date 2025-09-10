Ash: Qeveria e VMRO-VLEN e fut vendin me të dyja këmbët në “Botën Serbe”
Aleanca për Shqiptarët, e udhëhequr nga Arben Taravari, ka reaguar ashpër pas deklaratave të fundit të ministrit serb të Mbrojtjes, Bratislav Gashiq, dhe anëtares së qeverisë serbe, Milica Gjurgjeviq Stamenkovski, të bëra në Kajmakçallan. Sipas kësaj force politike, këto deklarata nuk përbëjnë thjesht një kujtesë historike, por janë një mesazh politik me ngarkesë të qartë aktuale – promovimin e idesë për krijimin e “unitetit të popullit serb”, kudo që jeton.
Në reagimin e saj zyrtar, Aleanca për Shqiptarët thekson se kjo retorikë nacionaliste përbën një rrezik serioz për stabilitetin rajonal dhe në veçanti për Maqedoninë e Veriut, pasi vendos vendin në orbitën e projektit famëkeq të ashtuquajtur “Bota Serbe”.
Në vijim reagimi i plotë i ASH – Taravari:
Deklaratat e fundit të ministrit serb të mbrojtjes Bratislav Gashiq dhe anëtares së qeverisë së Serbisë, Milica Gjurgjeviq Stamenkovski, në Kajmakçallan, nuk janë thjesht kujtesë historike, por një mesazh politik me ngarkesë të qartë aktuale: krijimi i “unitetit të popullit serb” kudo që jeton. Kjo retorikë është e rrezikshme për rajonin dhe për Maqedoninë e Veriut në veçanti, sepse e vendos vendin tonë në orbitën e projektit famëkeq të “Botës Serbe”.
Fatkeqësisht, qeveria aktuale e VMRO-DPMNE-së bashkë me vazalët e saj të VLEN-it, me heshtjen dhe nënshtrimin e tyre politik, e kanë futur Maqedoninë e Veriut me të dyja këmbët në këtë “Botë Serbe”. Duke mos reaguar dhe duke pranuar imponimin e narrativave nacionaliste nga Beogradi, ata po e bëjnë vendin tonë pjesë të një projekti që mohon identitetin dhe sovranitetin e qytetarëve tanë.
Aleanca për Shqiptarët thekson se Maqedonia e Veriut nuk është dhe nuk mund të bëhet kurrë “portë e lirisë” për ushtritë dhe planet hegjemoniste të Serbisë. Qytetarët shqiptarë dhe të gjithë ata që besojnë në një shtet evropian, duhet të kuptojnë se rruga jonë është drejt Perëndimit dhe Bashkimit Evropian, jo kthim pas në skenarë të rrezikshëm të shekullit të kaluar.
Ne i bëjmë thirrje Ministrisë së Punëve të Jashtme që të reagojë qartë dhe pa ekuivoke ndaj këtyre deklaratave provokuese, në vend që të heshtë nga frika e prishjes së raporteve me Beogradin. Sovraniteti i Maqedonisë së Veriut dhe qetësia ndër-etnike nuk mund të jenë monedhë shkëmbimi në pazaret politike të VMRO-së dhe vasalëve të saj.
Aleanca për Shqiptarët do të vazhdojë të qëndrojë fuqishëm kundër çdo përpjekjeje për të zhbërë orientimin euro-atlantik të Maqedonisë së Veriut dhe për ta shndërruar vendin në pjesë të “Botës Serbe”.