ASH pas dorëheqjes së Fetait: “Kush tradhton, do të tradhtohet”
Vetëm disa orë pas njoftimit të Arben Fetait për largimin nga posti i zëvendëskryeministrit, ka reaguar Aleanca për Shqiptarët (ASH), parti nga e cila ai ka ardhur më herët.
Në reagimin e saj, ASH shprehet se Fetai kishte marrë mbështetje të konsiderueshme politike dhe njerëzore, por vendimi i tij për t’u larguar ka shkaktuar zhgënjim tek përkrahësit dhe brenda strukturave të partisë.
Në deklaratë përmendet edhe Arben Taravari, duke u theksuar se ai kishte sjellë Fetain nga Brukseli, i kishte besuar dhe i kishte ofruar mundësi për të shërbyer në poste me përgjegjësi vendimmarrëse. Sipas ASH-së, mënyra se si Fetai ka vepruar më pas konsiderohet nga ta si mungesë mirënjohjeje dhe si një prishje e bashkëpunimit politik.
Reagimi përmbyllet me një mesazh kritik, ku ASH sugjeron se veprimet politike mund të sjellin pasoja dhe zhgënjime reciproke brenda marrëdhënieve politike.