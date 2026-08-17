ASH: Pas 25 vitesh, të drejtat e Marrëveshjes së Ohrit nuk duhet të jenë më të diskutueshme

ASH: Pas 25 vitesh, të drejtat e Marrëveshjes së Ohrit nuk duhet të jenë më të diskutueshme

Njëzet e pesë vjet pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit, është e papranueshme që në Maqedoninë e Veriut ende të diskutohet për të drejta që duhet të jenë të pakontestueshme, siç është e drejta për arsimim në gjuhën amtare, vlerëson Aleanca për Shqiptarët (ASH).

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Në një komunikatë për media, ASH thekson se arsimi në gjuhën amtare përbën një nga shtyllat kryesore të Marrëveshjes së Ohrit dhe, si i tillë, nuk mund të relativizohet apo të varet nga vullneti i një qeverie ose shumice politike.

“Arsimimi në gjuhën amtare është një shtyllë e Marrëveshjes dhe nuk mund të relativizohet apo të varet nga vullneti i një qeverie a shumice politike”, thuhet në komunikatë.

Sipas ASH-së, 25-vjetori i Marrëveshjes së Ohrit duhet të shërbejë si moment reflektimi për të parë se sa prej obligimeve të saj janë shndërruar në realitet të përditshëm.

“E drejta e çdo fëmije shqiptar për t’u arsimuar në gjuhën e vet duhet të vlejë njësoj në çdo komunë dhe në çdo shkollë”, thekson ASH.

Partia paralajmëron se çdo cenim i standardeve të arritura prek drejtpërdrejt frymën e Marrëveshjes së Ohrit, por edhe marrëdhëniet ndëretnike mbi të cilat mbështetet stabiliteti i vendit.

Për ASH-në, Marrëveshja e Ohrit nuk duhet të mbetet vetëm një dokument politik që përkujtohet në përvjetorë, por duhet të jetë pjesë e funksionimit të institucioneve dhe e jetës së përditshme të qytetarëve.

“Pas 25 vitesh, shqiptarët nuk duhet të kërkojnë sërish realizimin e të drejtave të fituara. Institucionet kanë detyrim t’i zbatojnë plotësisht, pa vonesa dhe pa standarde të dyfishta. Marrëveshja e Ohrit duhet të jetojë në institucione dhe në jetën e përditshme, jo vetëm në fjalimet për përvjetorë”, përfundon ASH.

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