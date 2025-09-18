ASH: Oktopodi i Botës Serbe po mbyt RMV-në, VLEN në shërbim të tij

ASH: Oktopodi i Botës Serbe po mbyt RMV-në, VLEN në shërbim të tij

Aleanca për Shqiptarët – Arben Taravari, shpreh shqetësimin e thellë për ndërhyrjet e vazhdueshme të të ashtuquajturës “Bota Serbe” në Maqedoninë e Veriut. Sipas tyre ky projekt politik, i ndërtuar mbi modelin e “Botës Ruse”, nuk përbën thjesht një simbolikë ideologjike, por një strategji e rrezikshme që synon të minojë kufijtë ekzistues, të dobësojë shtetësinë dhe të pengojë rrugën europiane të vendit tonë dhe të mbarë rajonit.

Reagimi i plotë:

Aleanca për Shqiptarët shpreh shqetësimin e thellë për ndërhyrjet e vazhdueshme të të ashtuquajturës “Bota Serbe” në Maqedoninë e Veriut. Ky koncept politik, i ndërtuar mbi modelin e “Botës Ruse”, nuk është vetëm një lojë simbolike, por një projekt i mirëfilltë që synon të minojë kufijtë ekzistues, të dobësojë shtetësinë dhe të pengojë të ardhmen europiane të vendit tonë dhe të gjithë rajonit.

Në vend që të mësojë nga paralajmërimet e qarta të Raportit të Parlamentit Europian, Shkupi zyrtar ka lejuar që kjo agjendë të marrë hov. Nënshkrimi i memorandumit mes Fondit Pensional të Maqedonisë së Veriut dhe atij të Republikës Srpska, i cili përfaqëson një entitet që sfidon hapur sovranitetin e Bosnjës e Hercegovinës, është një shembull i qartë se si institucionet tona po futen në rrjete që rrezikojnë stabilitetin rajonal. Po ashtu, kontratat strategjike të MEPSO-s me kompani serbe për projekte kyçe të rrjetit energjetik ngrejnë dyshime serioze mbi varësinë energjetike dhe komprometimin e sigurisë sonë kombëtare.

Kjo strategji shtrihet edhe më tej: përmes rrjetit hotelier, sistemit bankar, telekomunikimeve dhe televizioneve serbe, ndërhyrja bëhet e gjithanshme dhe e qëndrueshme, duke krijuar varësi strukturore që shkojnë përtej marrëdhënieve normale ekonomike. Ndërkohë, përfshirja e zyrtarëve serbë në aktivitete politike dhe kulturore në vend, si rasti i fundit me pjesëmarrjen e Millorad Dodikut në Shkup me ftesë të zëvendëskryeministrit Ivan Stoilkoviq, tregon qartë se ky projekt nuk është më i fshehur: është i hapur, i drejtpërdrejtë dhe antievropian.

Alarmante është edhe paraqitja e grupeve paramilitare me bereta të kuqe në qytete të Maqedonisë së Veriut, që përbëjnë sinjal të rrezikshëm për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Serbia po shfaqet qartë si shtet-proksi i Rusisë në rajon, duke përdorur instrumente të buta dhe të forta për të ndikuar mbi vendimmarrjen tonë strategjike.

E gjithë kjo ndodh nën një qeveri që jo vetëm nuk e mbron vendin nga ky ndikim, por shpeshherë e legjitimon dhe e përforcon atë. VMRO-DPMNE, me partnerët e saj të koalicionit VLEN dhe ZNAM, në vend që të mbrojnë interesin kombëtar, paraqiten si protagonistë të këtyre zhvillimeve, duke i hapur derën një agjende të rrezikshme për stabilitetin dhe perspektivën euroatlantike të Maqedonisë së Veriut.

Aleanca për Shqiptarët thekson se orientimi europian dhe euroatlantik i vendit është i panegociueshëm. Sovraniteti nuk ka çmim dhe nuk mund të shitet në tavolinë për interesa të ngushta politike apo për marrëdhënie të dyshimta me qendra të jashtme. Maqedonia e Veriut duhet të qëndrojë larg agjendave të “Botës Serbe” dhe “Botës Ruse”, sepse vetëm kështu mund të sigurohet stabiliteti dhe e ardhmja e gjeneratave të ardhshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Izet Mexhiti: Kandidatët e Levicës janë në shërbim të BDI-së

Izet Mexhiti: Kandidatët e Levicës janë në shërbim të BDI-së

Toshkovski: Është fakt se ka sulm hibrid ndaj shtetit

Toshkovski: Është fakt se ka sulm hibrid ndaj shtetit

Në 24 orët e fundit 25 zjarre, nën kontroll zjarret në Trubarevë dhe Drislla

Në 24 orët e fundit 25 zjarre, nën kontroll zjarret në Trubarevë dhe Drislla

Komunikacioni në mbarë vendin zhvillohet pa pengesa, në vendkalimet kufitare nuk ka pritje më të gjata

Komunikacioni në mbarë vendin zhvillohet pa pengesa, në vendkalimet kufitare nuk ka pritje më të gjata

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Muhamed Elmazi: Vitin e ardhshëm, shkollë e re për nxënësit e Matkës

Muhamed Elmazi: Vitin e ardhshëm, shkollë e re për nxënësit e Matkës