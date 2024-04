ASH: Mickoski konfirmoi se po përgatitet një front anti BE dhe NATO

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, sot konfirmoi të gjitha paralajmërimet e Frontit Europian dhe Aleancës për Shqiptarët, se po përgadit një front anti BE dhe anti NATO, me Levicën e Apasievit dhe ZNAM të Dimitrievskit, thuhet në komunikatën e ASH-së.

“Për të mos mjaftuar kjo, Mickoski sot i quajti “fundrina” (bagra) shumicën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut duke thënë se nuk do lejojë të formohet koalicion me shqiptarët që duan të çojnë vendin drejt BE-së dhe Perëndimit. Kjo deklaratë vetëm dëshmon se ai është vazhdimësi e Gruevskit dhe Jankullovskës të cilët në të kaluarën, shqiptarër i quanin indian dhe me epitete të ngjashme.

Paralajmërimet e këtilla janë të dënueshme, të papranueshme dhe të parealizueshme, vetëm nëse nuk ndihmohen nga satelitë shqipfolës.

Tani që qëndrimet e opozitës maqedonase janë të qarta, pyesim publikisht opozitën shqiptare dhe kandidatin e tyre për president, Arben Taravari, a mendon ende se VMRO dhe Mickoski janë të reformuar dhe a shpresojnë ende që edhe pasi t’i humbin zgjedhjet të hyjnë në Qeveri si “fundrina” të VMRO-së. Kërkojmë nga Taravari dhe partitë e tjera të vogla në opozitë që të distancohen nga VMRO dhe koalicioni kundër Perëndimit, si dhe të dënojnë publikisht deklaratat e këtilla”, qëndron në komunikatën e ASH-së.

