ASH: LSDM dhe BDI amnistuan organizatorët e ”27 prillit”

Aleanca për Shqiptarët përmes një konference për media të mbajtur para parlamentit të Maqedonisë së Veriut ka reaguar për ngjarjet e 27 prillit të vitit 2017.

“Sot mbushen 5 vite nga dita e betejës kundër një regjimi demokrature në vepër, me qëllim për të kthyer Maqedoninë e Veriut drejt normalizimit institucional dhe rrugës drejt një demokracie më të zhvilluar. Një betejë në të cilën u derdh gjak, u rrezikuan jetë dhe u sulmua tempulli i demokracisë. Por, sot pas 5 viteve, kjo betejë u shit nga një regjim i ri që tanimë ka marr përmasat e atij të kaluarit.

Më 27 prill 2017 rrëzuam gjysmën e regjimit, Nikolla Gruevskin me klanin e tij dhe u zotuam se do të vazhdojmë për të rrëzuar edhe gjysmën tjetër, partnerin e Gruevskit, BDI-në. Në këtë ekspozitë shihen qartë, në mënyrë të ilustruar, ndodhitë e asaj dite. Fatkeqësisht, sot LSDM është bërë bashkë me gjysmën e atij regjimi, BDI-në dhe ata krijuan një regjim hibrid, krijuan një qeverisje të pashpresë dhe dëshpëruese. Amnistuan organizatorët dhe realizatorët e 27 prillit, burgosën pafajësisht Feta Alimin dhe vazhduan me krimin dhe korrupsionin, kapjen e shtetit, partizimin e gjyqësorit, plaçkitjen e qytetarëve dhe izolimin e vendit.

Megjithatë, Aleanca për Shqiptarët është e vendosur të vazhdojë këtë betejë dhe jemi të bindur se do të triumfojmë. Ne nuk jemi vetëm. Në këtë betejë jemi të vendosur, bashkë me qytetaret, me faktorin ndërkombëtar dhe me të gjithë ata që janë kundër regjimeve”, deklaroi Naim Bajrami nga ASH.