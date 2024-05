ASH-krahu i Selës: Taravari po bën moralistin

Nga ASH-krahu i Selës thonë se Taravari po bën moralistin, pasi që sipas tyre, VMRO-ja ka premtuar ndryshime ligjore me çka në vend të zgjedhjeve të parakohshme, do të ketë ushtrues detyre deri në zgjedhjet e rregullta lokale.

“E vërteta e moralistëve të rrejshëm është se ata do të tërhiqen nga të qenurit kryetar komune pasi VMRO-DPMNE u ka premtuar ndryshime ligjore. Me çka, për pak ditë, do të ndryshohet ligji dhe në vend të zgjedhjeve të parakohshme në nivel komunal, do të kemi ushtrues detyre deri në zgjedhjet e rregullta lokale. Deklarimet ndryshe janë veç për PR dhe mashtrim të bashkëpunëtorëve. Do të shohim edhe një herë që profesorë si Namik Durmishi, zv.kryetar komune, që edhe i takon të drejtojë Komunën e Gostivarit do t’i kërkohet të tërhiqet pasi nuk është i përshtatshëm për VMRO-në. Jo be shoç, nuk është e vërtetë/fantashkencë”, thonë nga ASH-krahu i Selës.

