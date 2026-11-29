ASH kërkon përgjegjësi për sulmin ndaj punëtorëve shqiptarë të Higjienës Komunale
Aleanca për Shqiptarët dënon ashpër sulmin ndaj dy punëtorëve shqiptarë të Ndërmarrjes Publike “Higjiena Komunale” në Shkup, natën e 28 Nëntorit.
Sipas raportimeve, sulmuesit, të cilët janë prezantuar si “komitë”, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj punëtorëve gjatë kryerjes së detyrës, pasi i kanë pyetur për përkatësinë e tyre etnike.
Ky rast ngre dyshime serioze për dhunë me motive etnike dhe cenon sigurinë dhe barazinë e qytetarëve shqiptarë.
Kërkojmë nga ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, dhe zëvendësministri Astrit Iseni identifikimin dhe arrestimin e menjëhershëm të të gjithë autorëve të sulmit, zbardhjen e plotë të rastit dhe informimin e opinionit publik për masat e ndërmarra.
Nuk mjafton dënimi verbal i dhunës. Institucionet kanë për detyrë të garantojnë sigurinë e çdo qytetari dhe të sigurojnë që askush të mos mbetet i pandëshkuar për dhunën e ushtruar.
Shqiptarët kanë të drejtë të jetojnë, të punojnë dhe të lëvizin lirshëm e të sigurt në Shkup dhe në çdo qytet të vendit.
Aleanca për Shqiptarët do të vazhdojë të kërkojë përgjegjësi institucionale deri në zbardhjen e plotë të rastit dhe nxjerrjen e autorëve para drejtësisë.