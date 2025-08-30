ASH i përgjigjet VMRO-DPMNE-së: Shqiptarët mund të jenë vetëm partnerë, jo vazalë si VLEN-i
Partia në pushtet VMRO-DPMNE ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të Arben Taravarit, liderit të Aleancës për Shqiptarët (ASH), duke e akuzuar për mungesë konsistence dhe standarde të dyfishta politike. Ndërkaq i menjëhereshëm ka qenë edhe kundër përgjigja nga ASH-Taravari.
Më poshtë e gjeni reagimin e plotë të Aleancës për Shqiptarët – Arben Taravari ndaj VMRO – DPMNE:
VMRO-DPMNE ende nuk mund të pajtohet me faktin se Aleanca për Shqiptarët është ajo që bën diferencën, dhe nuk është në nivelin e grupimit politik VLEN, që lehtësisht i nënshtrohet Hristijan Mickoskit dhe partisë së tij – vetëm për pak pushtet për krerët e vet, të kapur me dosje kriminale nga keqqeverisja në Çair, Tetovë e deri në qeveri.
Ne kishim të drejtë kur menduam se sollëm ndryshimin, dhe sot kemi po aq të drejtë kur themi se ky nuk është ndryshimi i dëshiruar.
Dështimet e qeverisë VMRO-VLEN janë të dukshme dhe të përditshme, sot rruga drejt Bashkimit Evropian ka dështuar, dhe fajtori ka emër: VMRO-VLEN. Nuk përmendet në asnjë rast integrimi evropian i vendit.
Zhvillimi ekonomik është në nivelet më të ulëta, sidomos në zonat shqiptare. Le të tregojë VMRO-DPMNE qoftë edhe një investim serioz në Maqedoninë Perëndimore!
Nga kredia hungareze, prej 200 kompanive të përzgjedhura, asnjë kompani shqiptare nuk është ndihmuar – ky është diskriminim i pastër.
Po ndodh defaktorizimi i shqiptarëve dhe një centralizim i paprecedent i pushtetit, përfshirë edhe zvogëlimin e numrit të këshilltarëve në komunat shqiptare.
Aleanca për Shqiptarët nuk do të lejojë margjinalizimin e shqiptarëve. Në këtë realitet, Aleanca për Shqiptarët nuk mund t’i nënshtrohet VMRO-DPMNE-së, as të qëndrojë indiferente ndaj përpjekjeve për margjinalizimin e shqiptarëve dhe kthimin e tyre në qytetarë të rendit të dytë, duke çmontuar çdo ditë e më shumë frymën e Marrëveshjes së Ohrit, e cila legjitimohet me ndihmën e vazalëve të VLEN-it, po sjell nevojën për një marrëveshje të re politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve, siç përmendëm ditë më parë.
VMRO-DPMNE duhet ta kuptojë se shqiptarët janë partnerë, jo dekor në ekzekutiv.
Aleanca për Shqiptarët nuk është e kapur si eksperimenti i tyre i quajtur VLEN. Ne kthehemi te populli ynë, sa herë që është e nevojshme dhe këtë e kemi dëshmuar disa herë.
Na vjen keq që edhe “Pallati i Bardhë” është shndërruar në avokat dhe zëdhënes i ekperimentit të tyre VLEN.
Të flasësh për një “ndryshim të qasjes” së Aleancës sipas nevojës, është një konstatim absurd dhe një përpjekje e dëshpëruar për të mbuluar dështimet e qeverisë së VMRO-DPMNE-së dhe vazalëve të saj, VLEN.