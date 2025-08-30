ASH i përgjigjet VMRO-DPMNE-së: Shqiptarët mund të jenë vetëm partnerë, jo vazalë si VLEN-i

ASH i përgjigjet VMRO-DPMNE-së: Shqiptarët mund të jenë vetëm partnerë, jo vazalë si VLEN-i

Partia në pushtet VMRO-DPMNE ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të Arben Taravarit, liderit të Aleancës për Shqiptarët (ASH), duke e akuzuar për mungesë konsistence dhe standarde të dyfishta politike. Ndërkaq i menjëhereshëm ka qenë edhe kundër përgjigja nga ASH-Taravari.

Më poshtë e gjeni reagimin e plotë të Aleancës për Shqiptarët – Arben Taravari ndaj VMRO – DPMNE:

VMRO-DPMNE ende nuk mund të pajtohet me faktin se Aleanca për Shqiptarët është ajo që bën diferencën, dhe nuk është në nivelin e grupimit politik VLEN, që lehtësisht i nënshtrohet Hristijan Mickoskit dhe partisë së tij – vetëm për pak pushtet për krerët e vet, të kapur me dosje kriminale nga keqqeverisja në Çair, Tetovë e deri në qeveri.

Ne kishim të drejtë kur menduam se sollëm ndryshimin, dhe sot kemi po aq të drejtë kur themi se ky nuk është ndryshimi i dëshiruar.

Dështimet e qeverisë VMRO-VLEN janë të dukshme dhe të përditshme, sot rruga drejt Bashkimit Evropian ka dështuar, dhe fajtori ka emër: VMRO-VLEN. Nuk përmendet në asnjë rast integrimi evropian i vendit.

Zhvillimi ekonomik është në nivelet më të ulëta, sidomos në zonat shqiptare. Le të tregojë VMRO-DPMNE qoftë edhe një investim serioz në Maqedoninë Perëndimore!

Nga kredia hungareze, prej 200 kompanive të përzgjedhura, asnjë kompani shqiptare nuk është ndihmuar – ky është diskriminim i pastër.

Po ndodh defaktorizimi i shqiptarëve dhe një centralizim i paprecedent i pushtetit, përfshirë edhe zvogëlimin e numrit të këshilltarëve në komunat shqiptare.

Aleanca për Shqiptarët nuk do të lejojë margjinalizimin e shqiptarëve. Në këtë realitet, Aleanca për Shqiptarët nuk mund t’i nënshtrohet VMRO-DPMNE-së, as të qëndrojë indiferente ndaj përpjekjeve për margjinalizimin e shqiptarëve dhe kthimin e tyre në qytetarë të rendit të dytë, duke çmontuar çdo ditë e më shumë frymën e Marrëveshjes së Ohrit, e cila legjitimohet me ndihmën e vazalëve të VLEN-it, po sjell nevojën për një marrëveshje të re politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve, siç përmendëm ditë më parë.

VMRO-DPMNE duhet ta kuptojë se shqiptarët janë partnerë, jo dekor në ekzekutiv.
Aleanca për Shqiptarët nuk është e kapur si eksperimenti i tyre i quajtur VLEN. Ne kthehemi te populli ynë, sa herë që është e nevojshme dhe këtë e kemi dëshmuar disa herë.

Na vjen keq që edhe “Pallati i Bardhë” është shndërruar në avokat dhe zëdhënes i ekperimentit të tyre VLEN.

Të flasësh për një “ndryshim të qasjes” së Aleancës sipas nevojës, është një konstatim absurd dhe një përpjekje e dëshpëruar për të mbuluar dështimet e qeverisë së VMRO-DPMNE-së dhe vazalëve të saj, VLEN.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Lideri i ZNAM-it: Badenteri ndonjëherë pengon funksionalitetin e shtetit

(VIDEO) Lideri i ZNAM-it: Badenteri ndonjëherë pengon funksionalitetin e shtetit

(VIDEO) Janevska: Nuk do të ketë vonesa në shpërndarjen e teksteve shkollore

(VIDEO) Janevska: Nuk do të ketë vonesa në shpërndarjen e teksteve shkollore

(VIDEO) Projekti “Safe City”, kamerat në semaforë do nisin në Shkup, Tetovë dhe Kumanovë

(VIDEO) Projekti “Safe City”, kamerat në semaforë do nisin në Shkup, Tetovë dhe Kumanovë

(VIDEO) Zgjedhjet lokale, kandidatët e Çairit premtojnë investime në shërbim të qytetarëve

(VIDEO) Zgjedhjet lokale, kandidatët e Çairit premtojnë investime në shërbim të qytetarëve

Mickoski: Po rindërtohet tërësisht pishina e qytetit në Kavadar, në vlerë prej 48 milionë denarë

Mickoski: Po rindërtohet tërësisht pishina e qytetit në Kavadar, në vlerë prej 48 milionë denarë

BDI: Në Çair paguhen 600 persona me rroga fantome deri në 50 mijë denarë

BDI: Në Çair paguhen 600 persona me rroga fantome deri në 50 mijë denarë