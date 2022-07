ASH i përgjigjet Mickoskit: VMRO tek ne nuk do të gjejë partnerë vazal siç ishte BDI

Aleanca për Shqiptarët i është përgjigjur kryetari të VMRO-së, Hristijan Mickoski, i cili tha se opozita shqiptare duhet të deklarojnë nëse është me pushtetin apo me opozitën.

“Aleanca për Shqiptarët e ka treguar që në fillim qëndrimin e vetë për procesin integrues të vendit dhe për atë që u quajt propozimi francez. VMRO-DPMNE në mesin tonë nuk do të gjejë partner vazal siç një kohë ka pasur BDI-në, e cila tani të njëjtin vazalitet ka edhe ndaj LSDM-së.

Aleanca për Shqiptarët është vetëm e shqiptarëve dhe e popullit dhe llogari jep vetëm para popullit”, thuhet në reagimin e ASH-së, përcjell SHENJA.