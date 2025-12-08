ASH e Selës më 27 dhjetor do të mbajë Kuvendin partiak: Mbetemi në mbrojtje të kauzës kombëtare
Nga Aleanca për Shqiptarët krahu i Ziadin Selës kanë njoftuar se në mbledhjen e fundit të Kryesisë, ku është diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vend, është sjellë vendimi që të thirret Kuvendi partiak, përcjell SHENJA.
“Në mbledhjen e fundit të Kryesisë së Aleancës për Shqiptarët, ku u diskutua për zhvillimet politike në vend dhe hapat e mëtejmë në drejtim të strukturimit të organeve, anëtarët e Kryesisë votuan unanimisht vendimin për thirrjen e Kuvendit të partisë.
Kuvendi do të mbahet më 27 Dhjetor dhe në të do të diskutohet për riorganizimin e strukturave dhe organeve të partisë, politikat partiake dhe dokumentet e rëndësishme strategjike.
Aleanca për Shqiptarët vazhdon të mbetet në mbrojtje të kauzës kombëtare, zëri i artikukimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të shqiptarëve dhe ruajtjen e orientimit euro-atlantik të vendit si rrugë të vetme për perspektivën e qytetarëve”, thuhet në komunikatën e ASH-së.