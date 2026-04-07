ASH: Bilall Kasami shpërndan informacion të rremë për rrugën Tetovë–Prizren

Aleanca për Shqiptarët ka reaguar lidhur me deklaratat e kryetarit të Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, për rrugën Tetovë–Prizren.

Sipas ASH, deklarata se rruga “ka filluar” është në kundërshtim me faktet zyrtare nga Ministria e Transportit. Projekti, theksojnë ata, është ende në fazë përgatitore, nuk ka filluar procedura e tenderimit dhe ndërtimi nuk ka nisur.

Aleanca për Shqiptarët pohon se prezantimi i ndërhyrjeve lokale si projekt ndërkufitar përbën manipulim dhe krijim të një realiteti të rremë për qytetarët. Sipas tyre, diferenca mes deklaratave të qeverisë dhe komunës nuk është thjesht interpretim, por një kontradiktë e qartë me faktet, që në thelb paraqet propagandë.

Video material nga reagimi:

Të ngjajshme

LAJMI I FUNDIT: Presidenti Trump pajtohet për armëpushim 2-javor me Iranin, shtyhet kërcënimi për fushatë të gjerë bombardimesh

BOTA NË FOKUS | Lufta që po ndryshon rendin global: A po dështon strategjia amerikane?

Dialogu Strategjik SHBA-Maqedoni e Veriut: Misajllovski vlerëson bashkëpunimin në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse

Mucunski në Uashington: Dialogu Strategjik riafrimon rolin tonë si një aleat dhe partner të besueshëm

Osmani: Ligji për përfaqësim të drejtë është “karikaturë”

Mexhiti: Me ligjin për përfaqësim të drejtë, i japim fund zgjidhjeve gjysmake

