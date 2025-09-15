Asgjësohen mijëra kilogram drogë dhe qindra armë, Toshkovski: Droga dhe armët nuk kanë vend në shtetin tonë
Në Maqedoni, droga dhe armët ilegale nuk kanë të ardhme, deklaroi sot ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, pas asgjësimit të lëndëve narkotike dhe armëve të konfiskuara, në ambientet e fabrikës “Makstil”.
Me procesin e shkatërrimit të çdo grami droge dhe çdo cope arme, ai theksoi se shteti po tregon se siguria e qytetarëve dhe veçanërisht e të rinjve në vend po ngrihet në një nivel më të lartë.
“Në aksionin e sotëm janë asgjësuar mbi 4.000 tonë marihuanë, 18.000 bimë marihuane, 79 kilogramë fletë, si dhe mbi 21 kilogramë droga të tjera si amfetamina, kokainë, heroinë… Janë shkatërruar gjithashtu mbi 100 copë armë, si dhe mbi 1.000 fishekë dhe pjesë të tjera armësh”.
“Këto janë droga dhe armë të mbledhura nga vitet e kaluara, për të cilat proceset gjyqësore tashmë kanë përfunduar me vendime përfundimtare. Në të ardhmen do të ketë edhe sasi shumë më të mëdha për asgjësim”, tha Toshkovski.