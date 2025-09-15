Asgjësohen mijëra kilogram drogë dhe qindra armë, Toshkovski: Droga dhe armët nuk kanë vend në shtetin tonë

Asgjësohen mijëra kilogram drogë dhe qindra armë, Toshkovski: Droga dhe armët nuk kanë vend në shtetin tonë

Në Maqedoni, droga dhe armët ilegale nuk kanë të ardhme, deklaroi sot ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, pas asgjësimit të lëndëve narkotike dhe armëve të konfiskuara, në ambientet e fabrikës “Makstil”.

Me procesin e shkatërrimit të çdo grami droge dhe çdo cope arme, ai theksoi se shteti po tregon se siguria e qytetarëve dhe veçanërisht e të rinjve në vend po ngrihet në një nivel më të lartë.
“Në aksionin e sotëm janë asgjësuar mbi 4.000 tonë marihuanë, 18.000 bimë marihuane, 79 kilogramë fletë, si dhe mbi 21 kilogramë droga të tjera si amfetamina, kokainë, heroinë… Janë shkatërruar gjithashtu mbi 100 copë armë, si dhe mbi 1.000 fishekë dhe pjesë të tjera armësh”.

“Këto janë droga dhe armë të mbledhura nga vitet e kaluara, për të cilat proceset gjyqësore tashmë kanë përfunduar me vendime përfundimtare. Në të ardhmen do të ketë edhe sasi shumë më të mëdha për asgjësim”, tha Toshkovski.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: Do të ndërtojmë shkollë për fëmijët me nevoja të posaçme!

Mexhiti: Do të ndërtojmë shkollë për fëmijët me nevoja të posaçme!

Rubin në Hagë: Fati i 1 milion kosovarëve, situata më e rëndë e jetës sime

Rubin në Hagë: Fati i 1 milion kosovarëve, situata më e rëndë e jetës sime

Toshkovski: Do të ketë kallëzime për çdo krim ekologjik që dëshmohet

Toshkovski: Do të ketë kallëzime për çdo krim ekologjik që dëshmohet

Si një bisedë në WhatsApp çoi në shkatërrimin e një perandorie droge milionëshe në Britani

Si një bisedë në WhatsApp çoi në shkatërrimin e një perandorie droge milionëshe në Britani

VLEN: Ministri i BDI-së, Naser Nuredini, dha lejen për depon e Trubarevës

VLEN: Ministri i BDI-së, Naser Nuredini, dha lejen për depon e Trubarevës

Të paktën 17 të vrarë, dhjetëra të plagosur nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës

Të paktën 17 të vrarë, dhjetëra të plagosur nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës