Asgjë e re! Bayerni shpallet kampion në Gjermani
Bayern Munich është kurorëzuar zyrtarisht kampion i Bundesligës për sezonin 2025/26, duke siguruar titullin e dytë radhazi pas një fitoreje bindëse 4-2 ndaj Stuttgartit sot.
Skuadra e drejtuar nga Vincent Kompany ka treguar një fuqi shkatërruese gjatë gjithë sezonit, duke e mbyllur çështjen e titullit që në mes të prillit, plot katër xhiro para përfundimit të kampionatit.
Ky sukses erdhi pas një sezoni historik ku bavarezët thyen rekordin e golave të shënuar në një edicion të vetëm të Bundesligës (109 gola në 30 ndeshje), duke u konfirmuar si një “makinë” e pandalshme sulmi në Evropë.
Protagonistët kryesorë të këtij triumfi ishin treshja sulmuese Kane, Diaz dhe Olise, të cilët së bashku kanë regjistruar 95 kontribute në gola.
Harry Kane udhëheq listën e realizatorëve me 32 gola, ndërsa Michael Olise dominon me asistime.
Me titullin kampion tashmë në xhep, vëmendja e Bayernit zhvendoset te synimi i madh i “tripletës”, ku brenda pak ditësh do të përballen me Bayer Leverkusen në gjysmëfinalen e Kupës (22 prill) dhe më pas me PSG-në në gjysmëfinalen e parë të Champions League (28 prill).