Asgjë e re! Bayerni shpallet kampion në Gjermani

Bayern Munich është kurorëzuar zyrtarisht kampion i Bundesligës për sezonin 2025/26, duke siguruar titullin e dytë radhazi pas një fitoreje bindëse 4-2 ndaj Stuttgartit sot.

Skuadra e drejtuar nga Vincent Kompany ka treguar një fuqi shkatërruese gjatë gjithë sezonit, duke e mbyllur çështjen e titullit që në mes të prillit, plot katër xhiro para përfundimit të kampionatit.

Ky sukses erdhi pas një sezoni historik ku bavarezët thyen rekordin e golave të shënuar në një edicion të vetëm të Bundesligës (109 gola në 30 ndeshje), duke u konfirmuar si një “makinë” e pandalshme sulmi në Evropë.

Protagonistët kryesorë të këtij triumfi ishin treshja sulmuese Kane, Diaz dhe Olise, të cilët së bashku kanë regjistruar 95 kontribute në gola.

Harry Kane udhëheq listën e realizatorëve me 32 gola, ndërsa Michael Olise dominon me asistime.

Me titullin kampion tashmë në xhep, vëmendja e Bayernit zhvendoset te synimi i madh i “tripletës”, ku brenda pak ditësh do të përballen me Bayer Leverkusen në gjysmëfinalen e Kupës (22 prill) dhe më pas me PSG-në në gjysmëfinalen e parë të Champions League (28 prill).

Të ngjajshme

Mikel Arteta flet për humbjen, por edhe gjasat tani për titullin kampion

Mikel Arteta flet për humbjen, por edhe gjasat tani për titullin kampion

City mposht Arsenalin dhe rihap garën për titull në Premier League

City mposht Arsenalin dhe rihap garën për titull në Premier League

Muharemi dhe Hoxha i japin fitoren Rabotniçkit ndaj Arsimit

Muharemi dhe Hoxha i japin fitoren Rabotniçkit ndaj Arsimit

Messi ia siguron fitoren Inter Miamit me dygolësh ndaj Colorados

Messi ia siguron fitoren Inter Miamit me dygolësh ndaj Colorados

Real Madridi gjithnjë fajëson trajnerin për dështimet sportive, por faji i kujt është në të vërtetë?

Real Madridi gjithnjë fajëson trajnerin për dështimet sportive, por faji i kujt është në të vërtetë?

Ndikimi i madh i Messit/ Klubi në pronësi të argjentinasit “pushtohet” nga fansat, fiton mbi 400 mijë ndjekës në Instagram

Ndikimi i madh i Messit/ Klubi në pronësi të argjentinasit “pushtohet” nga fansat, fiton mbi 400 mijë ndjekës në Instagram