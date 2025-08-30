Asetet ruse të ngrira nga BE, Kallas: Nuk do të kthehen pa kompensim për Ukrainën

Asetet ruse të ngrira nga BE, Kallas: Nuk do të kthehen pa kompensim për Ukrainën
epa12167699 High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas attends a joint press conference with Indian External Affairs Minister S. Jaishankar on the side of the first EU-India Strategic Dialogue in Brussels, Belgium, 10 June 2025. The EU and India hold their first strategic dialogue on security and defense issues and international matters of concern. EPA/OLIVIER HOSLET

Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, deklaroi se nuk është e imagjinueshme që pasuritë ruse të ngrira në BE të kthehen në Moskë, nëse kjo e fundit nuk paguan dëmshpërblime për Ukrainën. “Nuk mund të imagjinojmë që, edhe në rast të një armëpushimi apo marrëveshjeje paqeje, këto pasuri t’i rikthehen Rusisë nëse ata nuk ofrojnë kompensim për dëmet e shkaktuara,” u shpreh Kallas para një takimi të ministrave të Jashtëm të BE-së në Kopenhagë.

Sipas të dhënave zyrtare, Bashkimi Evropian ka ngrirë pasuri ruse me vlerë rreth 210 miliardë euro, si pjesë e sanksioneve të vendosura ndaj Kremlinit pas pushtimit të Ukrainës.

Ukraina, së bashku me disa vende anëtare të BE-së, përfshirë Poloninë dhe shtetet baltike, kanë kërkuar konfiskimin e këtyre fondeve dhe përdorimin e tyre për rindërtimin e vendit. Por Franca, Gjermania dhe Belgjika – e cila zotëron pjesën më të madhe të aseteve të ngrira – janë më të rezervuara. Sipas tyre, mungon një bazë e qartë ligjore për një konfiskim të tillë, ndërsa BE deri më tani ka planifikuar të përdorë vetëm të ardhurat nga këto pasuri për të ndihmuar Kievin financiarisht.

Diplomatë evropianë thonë se debati po përqendrohet gjithnjë e më shumë në mënyrën sesi asetet mund të përdoren pas përfundimit të luftës në Ukrainë.

MARKETING

Të ngjajshme

ASH i përgjigjet VMRO-DPMNE-së: Shqiptarët mund të jenë vetëm partnerë, jo vazalë si VLEN-i

ASH i përgjigjet VMRO-DPMNE-së: Shqiptarët mund të jenë vetëm partnerë, jo vazalë si VLEN-i

Ushtri amerikane në Ukrainë? “The Telegraph”: Trump ka gati planin dhe garancitë e sigurisë

Ushtri amerikane në Ukrainë? “The Telegraph”: Trump ka gati planin dhe garancitë e sigurisë

Tri dekada pas luftës: BeH ende kërkon rreth 7,500 persona të zhdukur

Tri dekada pas luftës: BeH ende kërkon rreth 7,500 persona të zhdukur

“Dënimet nuk mjaftojnë”: Irlanda i bën thirrje BE-së të ndërmarrë veprime konkrete ndaj Izraelit

“Dënimet nuk mjaftojnë”: Irlanda i bën thirrje BE-së të ndërmarrë veprime konkrete ndaj Izraelit

Ish-kreu i këshillit të sigurisë së Ukrainës, Andriy Parubiy, qëllohet për vdekje në Lviv

Ish-kreu i këshillit të sigurisë së Ukrainës, Andriy Parubiy, qëllohet për vdekje në Lviv

(VIDEO) Lideri i ZNAM-it: Badenteri ndonjëherë pengon funksionalitetin e shtetit

(VIDEO) Lideri i ZNAM-it: Badenteri ndonjëherë pengon funksionalitetin e shtetit