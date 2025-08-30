Asetet ruse të ngrira nga BE, Kallas: Nuk do të kthehen pa kompensim për Ukrainën
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, deklaroi se nuk është e imagjinueshme që pasuritë ruse të ngrira në BE të kthehen në Moskë, nëse kjo e fundit nuk paguan dëmshpërblime për Ukrainën. “Nuk mund të imagjinojmë që, edhe në rast të një armëpushimi apo marrëveshjeje paqeje, këto pasuri t’i rikthehen Rusisë nëse ata nuk ofrojnë kompensim për dëmet e shkaktuara,” u shpreh Kallas para një takimi të ministrave të Jashtëm të BE-së në Kopenhagë.
Sipas të dhënave zyrtare, Bashkimi Evropian ka ngrirë pasuri ruse me vlerë rreth 210 miliardë euro, si pjesë e sanksioneve të vendosura ndaj Kremlinit pas pushtimit të Ukrainës.
Ukraina, së bashku me disa vende anëtare të BE-së, përfshirë Poloninë dhe shtetet baltike, kanë kërkuar konfiskimin e këtyre fondeve dhe përdorimin e tyre për rindërtimin e vendit. Por Franca, Gjermania dhe Belgjika – e cila zotëron pjesën më të madhe të aseteve të ngrira – janë më të rezervuara. Sipas tyre, mungon një bazë e qartë ligjore për një konfiskim të tillë, ndërsa BE deri më tani ka planifikuar të përdorë vetëm të ardhurat nga këto pasuri për të ndihmuar Kievin financiarisht.
Diplomatë evropianë thonë se debati po përqendrohet gjithnjë e më shumë në mënyrën sesi asetet mund të përdoren pas përfundimit të luftës në Ukrainë.