As shkarkimi i mundshëm i Xabi Alonsos nuk ndikon në të ardhmen e yllit të Real Madridit
Real Madridi mund ta shkarkojë Xabi Alonson që javën e ardhshme, mes shqetësimeve serioze për nisjen e dobët të sezonit 2025/26, por kjo nuk do ta ndryshojë largimin e qendërsulmuesit Endrick.Tekniku spanjoll ka hasur vështirësi për të nxjerrë maksimumin nga skuadra që prej ardhjes nga Bayer Leverkusen gjatë verës dhe për këtë arsye pozita e tij është vënë në dyshim. Sipas raportimeve, Alonso mund të lirohet nga detyra nëse “Los Blancos” pësojnë humbje në cilëndo nga tri ndeshjet e mbetura para pushimit dimëror.
Një largim i mundshëm i Alonsos mund të shihet si lajm i mirë për disa lojtarë që thuhet se janë të pakënaqur me të, mes tyre edhe Endrick Felipe. Talenti brazilian ka pasur shumë pak minuta që nga rikthimi nga lëndimi, ndërsa Gonzalo Garcia është preferuar si alternativë e parë pas Kylian Mbappe në repartin ofensiv.Kjo situatë ka çuar në arritjen e një marrëveshjeje për huazimin e Endrick te Lyon, e cila pritet të aktivizohet sapo të hapet afati kalimtar i janarit. Ka pasur spekulime se kjo lëvizje mund të anulohej në rast se Alonso largohej nga posti, por “Diario AS” e ka mohuar këtë mundësi, duke theksuar se përfaqësuesi brazilian do të largohet me siguri nga “Bernabeu” në janar.
Në kampin madrilen besohet se huazimi te Lyon do të jetë shumë i dobishëm për Endrick, i cili ka nevojë për minuta të rregullta loje për të siguruar një vend në përfaqësuesen e Brazilit për Kupën e Botës verën e ardhshme.Vlerësimi brenda klubit është se kjo marrëveshje i shërben të gjitha palëve, prandaj nuk ka asnjë dëshirë për ta prishur atë, edhe nëse Alonso largohet. Trajneri aktual e sheh 19-vjeçarin më shumë si një lojtar dinamik dhe më pak si një sulmues tipik zone.
Endrick nuk do të luajë më në La Liga këtë sezon, pasi është i suspenduar për ndeshjet ndaj Alaves dhe Sevillas. Megjithatë, ai mund të aktivizohet në Kupën e Mbretit në mesjavë, që pritet të jetë paraqitja e tij e fundit me fanellën e Real Madridit, përpara se t’i bashkohet Lyonit në fillim të janarit.