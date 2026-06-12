“As për 500 milionë euro”, Bayern Munich ia mbyll derën Real Madridit për Michael Olise

“As për 500 milionë euro”, Bayern Munich ia mbyll derën Real Madridit për Michael Olise

Klubi gjerman, Bayern Munich nuk ka ndërmend të ndahet nga sulmuesi i krahut, Michael Olise, edhe pas interesimit të madh nga Real Madridit. Më herët gjatë javës së fundit, u raportua se Real Madridi ishte gati të ofronte 150 milionë euro për lojtarin 24-vjeçar. Megjithatë, gazeta L’Equipe shkruan se këtë javë, një drejtues i Bayernit i tha gazetës: “Ai nuk do të largohet as për 200 milionë”. “Olise është i paçmuar. Edhe për 500 milionë euro, ai nuk do të largohet”, shtoi një tjetër anëtar i bordit të drejtorëve të klubit gjerman. Vërehet se Manchester City ose Paris Saint-Germain mund të nënshkruajnë potencialisht me francezin. Megjithatë, një rikthim te City, akademia e të cilit Olise ndoqi gjatë sezonit 2016/17, nuk duket të jetë pjesë e planeve të lojtarit. Ndërkohë, thuhet se parisienët nuk kanë ndërmend të shpenzojnë shuma të mëdha parash për futbollistë të rinj.

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