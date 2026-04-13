As OpenAI nuk mund të paguajë për energjinë elektrike – pezullohet projekti “Stargate UK”
OpenAI dhe Nvidia shtyjnë projektin “Stargate UK” për shkak të kostove të larta të energjisë.
Sipas raportimit të mediave, OpenAI dhe Nvidia kanë vendosur të shtyjnë projektin e tyre të madh të qendrave të të dhënave në Mbretërinë e Bashkuar, të njohur si “Stargate UK”, për shkak të kostove shumë të larta të energjisë elektrike.
Ky projekt ishte pjesë e planeve të mëdha për zgjerimin e infrastrukturës së inteligjencës artificiale në Evropë, por është pezulluar përkohësisht pasi kushtet ekonomike dhe çmimet e energjisë e bëjnë të vështirë realizimin e tij në afat të shkurtër.
Sipas raportimeve ndërkombëtare, vendimi lidhet edhe me pasigurinë rregullatore në Britani të Madhe, përfshirë çështjet e licencimit dhe përdorimit të përmbajtjeve për trajnimin e modeleve të AI.
Projektet e ngjashme pritet të rishikohen në të ardhmen, në varësi të kushteve të tregut dhe kostove të energjisë, ndërsa kompanitë nuk kanë përjashtuar mundësinë e rikthimit të investimeve nëse situata përmirësohet.