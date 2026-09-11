As Mbappe, as Haaland – ky është lojtari më i shpejtë në Ligën e Kampionëve këtë edicion

As Mbappe, as Haaland – ky është lojtari më i shpejtë në Ligën e Kampionëve këtë edicion

Shpejtësia është një prej armëve më të rëndësishme në futbollin modern, ndërsa të dhënat e publikuara nga UEFA kanë nxjerrë në pah disa prej futbollistëve më të shpejtë në këtë edicion të Ligës së Kampionëve.

Në krye të listës qëndron Carlos Forbs i Club Brugge, i cili ka regjistruar shpejtësinë maksimale prej 36.6 km/h.

Forbs ishte titullar në ndeshjen e parë të Club Brugge në fazën e ligës, në humbjen 3-2 ndaj Aston Villës. Ai luajti gjatë gjithë ndeshjes dhe pati disa tentativa për të rrezikuar portën, ndërsa një prej goditjeve të tij në pjesën e parë u ndal nga portieri i Aston Villës.

Pas tij renditet Erling Haaland me 36 km/h, por norvegjezi e ka nisur edicionin në mënyrën më spektakolare të mundshme. Sulmuesi i Manchester Cityt shënoi dy gola në fitoren 2-0 ndaj Portos, duke i dhënë skuadrës së tij tri pikët në ndeshjen e parë.

Kylian Mbappé është i treti në listën e shpejtësisë me 36.4 km/h. Francezi gjithashtu e nisi Championsin me gol, duke realizuar golin e parë të Real Madridit në fitoren 2-1 ndaj Interit. Ishte goli i tij i 71-të në Ligën e Kampionëve.

Në vendin e katërt është Yann Bisseck i Interit me 35.3 km/h. Mbrojtësi gjerman ishte titullar ndaj Real Madridit, por pati një moment negativ, pasi humbja e topit prej tij në fillim të aksionit i mundësoi Mbappes të shënonte për 1-0.

Eren Elmali i Galatasarayt ka regjistruar 35.1 km/h dhe ishte në formacion në ndeshjen e parë ndaj Sportingut. Galatasaray u mposht 3-1 në Lisbonë, ndërsa mbrojtësi turk luajti në këtë përballje.

Ruben Van Bommel i PSV-së është në listë me 35.2 km/h, ndërsa një tjetër emër interesant është Karim Adeyemi, i cili ka regjistruar 34.4 km/h.

Gjermani e nisi aventurën e tij me Barcelonën në Ligën e Kampionëve në mënyrën më të mirë, duke shënuar një gol në fitoren e thellë 5-1 ndaj Feyenoordit.

Në listë është edhe Tigran Barseghyan i Slovan Bratislavës me 34.1 km/h. Ai dha asistimin për golin e Slovanit në ndeshjen ndaj PSG-së, edhe pse skuadra sllovake pësoi humbje.

Ndërkohë, Andy Diouf i Interit ka regjistruar 34.4 km/h dhe ishte ndër lojtarët më aktivë të skuadrës italiane në humbjen 2-1 ndaj Real Madridit.

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