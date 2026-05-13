Artistët palestinezë në Gaza krijuan mural në mbështetje të futbollistit Lamine Yamal

Një mural i futbollistit 18-vjeçar Lamine Yamal, i paraqitur me flamurin palestinez, është pikturuar mbi rrënojat e një shtëpie të shkatërruar nga sulmet izraelite në kampin e refugjatëve al-Shati, në perëndim të Qytetit Gaza.

Artistët nga Gaza e pikturuan futbollistin spanjoll mbi murin e shembur për të shprehur solidaritet pasi Yamal tregoi mbështetje për popullin palestinez duke mbajtur flamurin palestinez gjatë festimeve të titullit kampion të klubit Barcelona.

Të hënën, Yamal valëviti flamurin palestinez gjatë paradës së autobusit të hapur të klubit spanjoll që festonte fitoren e titullit në La Liga. Imazhet e këtij gjesti u bënë shpejt virale në internet dhe shkaktuan reagime nga mbështetësit dhe figurat publike.

